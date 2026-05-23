הפועל באר שבע לא הפסידה למכבי חיפה בשבעת מפגשי הליגה האחרונים. שני הניצחונות האחרונים של הירוקים היו בפלייאוף העליון לפני שנתיים, ושניהם היו זהים: 1:4 בבית ואז 1:4 בחוץ.

הערב (מוצאי שבת) במחזור האחרון של עונת 2025/26, שוב ניצחו הירוקים מהכרמל את האדומים מבירת הנגב, כשעשו זאת במקום בו אף קבוצה לא הצליחה לעשות זאת העונה - באצטדיון הביתי, אצטדיון טוטו-טרנר.

חיפה שאפילו לא כבשה העונה לרשת האלופה הטרייה, כשהפסידה שני הפסדי בית זהים בתוצאה 1:0 ובתווך סיימה בתיקו 0:0 בטרנר, ניצלה את ההרכב השני של האלופה הטריה מבאר שבע ואת טעויות ההגנה הקשות כדי לכבוש בקלילות עם שלושער של גיא מלמד וצמד של איתן אזולאי.

זה נגמר עם 5:2 מפתיע לירוקים מחיפה שנמנעים מעונה שניה ברציפות בה הם מפסידים לבאר שבע שלוש פעמים ומסיימים את העונה הרעה במיוחד שלהם בטעם מתוק מעט שנותן לאוהדיה פתח של תקווה.

באר שבע שהבטיחה את תואר האליפות במחזור שעבר בזכות התיקו המאופס של בית"ר, מפסידה לראשונה העונה באצטדיונה הביתי ומפספסת הזדמנות לסיים את העונה עם תואר נוסף - הקבוצה בעלת המאזן הביתי הטוב ביותר בליגה.

מי שמחזיקה בתואר זה היא הפועל ת"א שכמעט והצליחה לסיים את העונה בטעם מתוק עם ניצחון 1:0 קטן בטדי, אך בית"ר שאמנם פספסה את האליפות ברגע האחרון, הצליחה שוב להיחלץ מהפסד בדקות הסיום כשהשוותה בדקה ה-90.

ומעל כולם במחזור הסיום היה זה דור פרץ שכבש גם במחזור הסיום ובכך העלה את מאזן שעריו העונה ל-19 כאלה בליגה, יותר מכל שחקן אחר.

דור פרץ הופך לקשר הראשון מאז חיים רביבו שמסיים את העונה עם תואר מלך השערים של ליגת העל בכדורגל כשהוא כובש לא פחות מ-8 שערים במשחקי הפלייאוף, שער בכל משחק, למעט משחק ההפסד לבית"ר ירושלים.