נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (מוצאי שבת) כי "הושגה התקדמות משמעותית בדרך להסכם רחב עם איראן".

זאת לאחר שיחת ועידה שקיים מהחדר הסגלגל עם שורת מנהיגים מהמזרח התיכון ומהעולם המוסלמי, בהם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, אמיר קטר תמים בן חמד אאל ת'אני, מלך ירדן עבדאללה השני ובכירים נוספים".

לדברי טראמפ, "הסכם כבר גובש ברובו", והוא כפוף רק לסיכומים אחרונים בין ארצות הברית, איראן ושאר המדינות המעורבות. טראמפ הוסיף כי שוחח גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי השיחה עמו "עברה בצורה טובה מאוד".

עוד אמר טראמפ כי "הפרטים האחרונים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויוכרזו בקרוב", וציין כי אחד הסעיפים המרכזיים בהבנות הוא פתיחתו מחדש של מצר הורמוז לתנועה חופשית".

וושינגטון וטהרן צפויות להכריז עד מחר על טיוטת הסכם לסיום הלחימה, כך אמר היום מקור המעורה במגעים ל"וושינגטון טיימס". עוד אמר כי טיוטת ההסכם גובשה הלילה ואושרה בידי בכירים משני הצדדים, בהם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, השליח סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

הסנטור לינדזי גרהאם המקורב לטראמפ הביע התנגדות לעסקה, "אם באזור תיווצר התחושה שהסכם עם איראן מאפשר למשטר לשרוד ואף להתחזק עם הזמן - הרי ששפכנו בנזין על הסכסוכים בלבנון ובעיראק. הסכם שייתפס ככזה שמאפשר לאיראן לשרוד ולשמור בעתיד על היכולת לשלוט במצר הורמוז, יעניק לחיזבאללה בלבנון ולמיליציות השיעיות בעיראק כוח אדיר ומחודש - על סטרואידים".