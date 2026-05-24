בצל ההסכם שעשוי להיחתם בין ארצות הברית לאיראן, בנבחרת איראן מנסים להתכונן למשחקי גביע העולם.

כזכור, איראן שובצה לבית ז' במשחקי גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2026 שיחלו בעוד 19 ימים.

בהגרלה שנערכה לפני זמן רב, נקבע כי איראן תשחק את כל משחקיה בשלב הבתים המוקדם, בארצות הברית, כאשר משחקה הראשון בטורניר היוקרתי מול ניו זילנד יתקיים ב-15 ביוני בלוס אנג'לס, מול בלגיה ב-21 ביוני באותה עיר ומול מצרים ב-26 ביוני בסיאטל.

בסיס הנבחרת האיראנית אמור להיות בטוסון שבאריזונה, אך כרגע זו נאלצת לשנת תכניות בשל העובדה כי טרם קיבלה אישור לכניסת כל אנשיה ושחקניה לארצות הברית.

מספר שבועות לפני פתיחת הגביע העולמי, ובצל הדיבורים על הפסקת אש, נבחרת איראן הודיעה הערב (מוצאי שבת כי מחנה האימונים שלה, שאמור היה להיערך בטוסון שאריזונה, הועבר בסופו של דבר לטיחואנה שבמקסיקו.

כזכור, עם פרוץ מלחמת "שאגת הארי", השתתפותה של איראן במונדיאל שיתקיים על פני שלוש מדינות - ארה"ב, קנדה ומקסיקו, עמד בספק כאשר היו מי שניסו להדיח אותה ולכלול במקומה את אלופת העולם לשעבר נבחרת איטליה.

באיראן הגישו לארגון הכדורגל העולמי, פיפ"א, האחראיים על המונדיאל בקשה להעביר את משחקיה במסגרת בית ז' למקסיקו אך נענו בסירוב ומקום המשחקים נותר כמות שהוחלט.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להגעתם של האיראנים לארה"ב כשאמר כי יאפשר להם לשחק במונדיאל, אך בינתיים כאמור כניסתם לארה"ב טרם אושרה ומשכך הוחלט להזיז את מחנה האימונים למקסיקו השכגה.