בבית החולים העמק נקבע היום (ראשון) מותם של שני הגברים שהיו במטוס הקל שהתרסק בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים.

השניים, כבני 50, פונו לבית החולים על ידי צוותי מד"א כשהם במצב אנוש ותוך כדי ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותם.

מוקדם יותר הבוקר הוזעקו כוחות הצלה ורפואה גדולים לזירת האירוע בעקבות דיווחים ראשוניים על נפילת כלי טיס באזור.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לשני הגברים טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותם בניידות טיפול נמרץ, בעוד כוחות נוספים הוזנקו לזירה כדי לסייע בפעולות הייצוב והחילוץ.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א, מאור אטדגי, סיפר, "מדובר באירוע קשה, הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו 2 גברים".

אטדגי הוסיף, "הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

נסיבות התרסקות כלי הטיס בשטח הפתוח נבדקות בשעה זו על ידי הגורמים המוסמכים.