משרד החינוך הגיש תביעת ענק נגד עמותה באשקלון, בטענה לביצוע אחת מהונאות הדיווח הפיקטיבי הגדולות ביותר שנחשפו במוסד תורני.

לפי כתב התביעה שפורסם בגלי צה"ל, העמותה דיווחה למשרד החינוך על 648 אברכים ובחורי ישיבה הרשומים במוסדותיה, בעוד שבפועל למדו במקום עשרות תלמידים בלבד.

באמצעות הדיווחים הללו, הצליחה העמותה לגרוף סכומי עתק בהיקף של מיליוני שקלים מקופת המדינה.

מנתוני התביעה עולה כי בין השנים 2012 ל-2022 הועברו לעמותה למעלה מ-40 מיליון שקלים, בהתאם למספר האברכים ובחורי הישיבה שעליו הצהירה באופן שוטף.

המרמה נחשפה במהלך שנת 2022, כאשר נערכה במוסדות העמותה ביקורת סמויה שהעלתה כי במקום שוהים לכל היותר כמה עשרות תלמידים.

הבדיקה העלתה כי במבנה הקטן יחסית, שבו נטען כי פועלים שישה סוגי מוסדות תורניים שונים של העמותה, נמצאו בפועל שולחנות ביליארד ופינג פונג במקלט וגני ילדים בקומה הראשונה.

בקומות השנייה והשלישית של המבנה נמצא מקום לעד כ-100 בני אדם בלבד, ושם שהו עשרות אברכי כולל, בעוד שהישיבה שעליה דווח למשרד החינוך כלל לא הייתה קיימת.

לפי עדות שהגיעה לידי החוקרים, שיטת המרמה פעלה ככל הנראה באמצעות רישום פיקטיבי של אברכים, אשר בתמורה לכך החזירו לידי העמותה חלק מהמלגה שקיבלו באמצעות כסף מזומן.

בשלב זה תובע משרד החינוך מהעמותה סכום של כ-3 מיליון שקלים בלבד, המהווים את כספי התמיכות שהועברו בתחילת שנת 2022, בתקופה שבה נערכו הבדיקות בשטח.

עם זאת, במשרד מוסיפים כי קיים יסוד סביר להניח ששיטת המרמה המדוברת פעלה במשך שנים ארוכות קודם לכן.

הכתב טוביה יגלניק סיכם את הדיווח על הפרשה המדוברת ואמר, "זה רק קצה הקרחון של תעשייה גדולה של דיווחים פיקטיביים על אברכים בחברה החרדית".