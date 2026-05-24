קצין ביחידת אגוז נחקר בשבוע שעבר בחשד לעבירת ביטחון חמורה, לאחר שציוד צבאי שכלל אפוד, מחסניות ומכשיר קשר זעיר ומסווג נגנב מרכבו.

לפי הדיווח היום (ראשון) בכאן רשת ב', הקצין שוחרר קודם לכן מפעילות מבצעית ברצועת עזה בעקבות פציעה שאינה מבצעית, ושהה בבית לצורך קבלת טיפול רפואי.

לאחר שהקצין גילה כי הציוד הצבאי נגנב מרכבו, הוא פנה למשטרה והגיש תלונה על האירוע. בעקבות הגשת התלונה נפתחה נגדו חקירה במישור הפלילי על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, בחשד לפגיעה בביטחון המדינה.

מדובר בעבירה ביטחונית אשר העונש המקסימלי עליה על פי החוק עשוי להגיע עד לעשר שנות מאסר בפועל.

על פי הדיווח, הקצין הופתע מהפיכת האירוע לחקירה פלילית ומחומרת החשד הביטחוני שיוחס לו על ידי החוקרים. בשלב מסוים של החקירה אף עלתה אפשרות ממשית להגשת כתב אישום חמור נגדו בתום ההליך.

בדיווח צויין כי לאחר שיח שהתקיים בין גורמים המעורבים בתיק לבין היחידה החוקרת, מסתמן כי ההליך בעניינו של הקצין צפוי להתברר בסופו של דבר במסגרת משמעתית צבאית ולא בהליך פלילי.

מצה"ל נמסר בתגובה לאירוע: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו ממצאיה לבחינת הפרקליטות הצבאית. מטבע הדברים לא נוכל לפרט בנוגע לחקירה מתנהלת. נדגיש כי הסיכון לביטחון המדינה שנוצר בעקבות אובדן מכשיר הקשר הרגיש נלקח בחשבון ובא לידי ביטוי בניהול החקירה".