מדוע המשכנתא הפכה ליקרה יותר מהשכירות, ואיך בכל זאת תקנו דירה למרות השינוי? מומחי הנדל"ן של קבוצת TDN עושים לכם סדר.

למה החזר המשכנתא עקף את שכר הדירה?

בשנים האחרונות חווינו בישראל (ובעולם כולו) זינוק חד בריבית המשק. המטרה בהעלאת הריבית הייתה להילחם באינפלציה (עליית מחירים), אך אחת מתופעות הלוואי המרכזיות שלה הייתה התייקרות דרמטית של מסלולי המשכנתא (במיוחד מסלול הפריים והמסלולים המשתנים).

לפני 2022, הריבית בישראל הייתה קרובה לאפס. משכנתא של מיליון וחצי שקלים עלתה בסביבות 4,500 ₪ בחודש. לא קל, אבל אפשרי.

אחרי סדרת העלאות הריבית של בנק ישראל - אותה משכנתא יכולה לעלות היום 7,000-8,500 ₪ על אותו נכס בדיוק. אמנם דמי השכירות עלו גם הם, אבל בקצב איטי הרבה יותר.

דוגמה להמחשה: דירת 4 חדרים במרכז הארץ שעולה כ-2.5 מיליון ש"ח, יכולה להניב שכירות של כ-6,500 ש"ח בחודש.

לעומת זאת, החזר המשכנתא החודשי עבורה (אם יוצאים מנקודת הנחה של 60% מימון בריבית הנוכחית) יכול להגיע ל-8,500 ש"ח ויותר. פער של אלפי שקלים בחודש לטובת השכירות.

השוואה: שכירות מול משכנתא במציאות של ריבית גבוהה

כדי לקבל החלטה מושכלת, כדאי להבין את היתרונות והחסרונות של כל מסלול במצב השוק הנוכחי:

מגורים בשכירות:

• החזר חודשי: נמוך יחסית (במצב השוק הנוכחי).

• גמישות: גבוהה, ניתן לעבור דירה בהתאם לשינויים בהכנסה.

• בניית הון עצמי: נמוכה עד לא קיימת (הכסף הולך למשכיר).

• יציבות: נמוכה (חשש מאי-חידוש חוזה או העלאת מחיר).

דירה עם משכנתא (במרכז):

• החזר חודשי: גבוה מאוד, חנק פיננסי פוטנציאלי.

• גמישות: נמוכה, מכירת נכס או מחזור משכנתא הם תהליכים מורכבים ויקרים.

• בניית הון עצמי: קיימת בטווח הארוך (הנכס נשאר אצלכם).

• יציבות: גבוהה (הנכס בבעלותכם).

השאלה הנכונה היא לא "מה זול יותר החודש?" - אלא "כמה עולה לי כל שנה שאני לא קונה?"

אם הנכס שהייתם רוצים לקנות עולה בממוצע 3-4% בשנה, כל שנת המתנה מגדילה את הפער: המחיר עולה, ההון העצמי הדרוש גדל ועלות הכניסה הולכת ועולה.

הפרמטר שרוב האנשים שוכחים: איפה אתם קונים?

במציאות שבה זוגות צעירים ומשקיעים נחנקים תחת עול המשכנתאות במרכז הארץ, קבוצת TDN מציעה אלטרנטיבה חכמה שגורמת לרכישה שלכם להפוך לכדאית ומשתלמת. הקבוצה מתמקדת בבנייה בעיר אילת - מיקום אסטרטגי שמעניק לכם יתרון עצום, גם בסביבת הריבית הנוכחית.

איך ט.ד.נ פותרת את משוואת המשכנתא המכבידה?

מחירי נכסים נגישים יותר: פרויקטים ודירות למגורים במחירים שפויים ונמוכים משמעותית בהשוואה לאזור המרכז וגוש דן. כשהנכס זול יותר, אפשר לקחת משכנתא קטנה והגיונית יותר.

חסינות יחסית לעליית הריבית: עליית הריבית במשכנתא של 600,000 ש"ח עבור דירה באילת היא מינורית ומורגשת בקושי, לעומת ההשפעה ההרסנית של עליית הריבית במשכנתא של 1.5 מיליון ש"ח עבור דירה במרכז.

החזר משכנתא נמוך מהשכירות: בזכות מחירי הרכישה הנוחים באילת, הפרויקטים של TDN - כמו למשל בפרויקט נווה בר - מאפשרים להגיע למצב שבו תשלומי המשכנתא החודשיים נשארים נמוכים ונגישים, ולעיתים קרובות אף נמוכים מעלות השכירות הפוטנציאלית של הנכס, או משתווים לה.

• המספרים האמיתיים: דירת 3 חדרים בנווה בר, אילת

• מחיר: החל מ-1,450,000 שקלים

• תנאי תשלום: 15/85 (15% בחתימה, 85% רק באכלוס)

• הון עצמי נדרש בחתימה: כ-215,000 ~ שקלים בלבד

כשהדירה מוכנה ועוברים לשלב המשכנתא, החזר חודשי על 75% מימון בריבית ממוצעת עומד על כ-5,400 שקלים. דמי השכירות לדירת 3 חדרים בשכונת המאפייה עומדים היום על 4,500-5,500 ₪ בחודש.

כלומר: כבר היום, מי שמשכיר את הדירה בטווח העליון מכסה את המשכנתא במלואה. מי שמשכיר בטווח התחתון יכול להגיע לכיסוי מלא תוך שנה עד שנתיים, בלי לעשות כלום.

פוטנציאל תשואה ופטור ממס: אילת היא עיר תיירות תוססת עם ביקוש קשיח לשכירות (גם לטווח ארוך וגםלטווח קצר). בנוסף, באילת יש הטבות מס ייחודיות שמגדילות את הרווח הנקי של התושבים והמשקיעים (בדגש על פטור המע"מ האהוב על כולם).

לקבל את ההחלטה הנכונה

כמעט כולם מבינים שלהמשיך לשלם שכירות זה דבר שהוא לא הגיוני, ושכל משפחה צריכה לשאוף שיהיה לה בית בבעלותה. כשמחירי הדיור רק ממשיכים לעלות, מי שעולים על "הרכבת הנוסעת" ורוכשים דירה במחיר נמוך, למעשה נצמדים למחירי הנדל"ן ויוכלו בעתיד לשדרג לדירה או בית טובים יותר, ולא להיכנס למשחק מאפס.

אז מה עושים? מחשבים מסלול מחדש.

במקום להתעקש על רכישת דירה יקרה במרכז שתוביל למשכנתא חונקת, הפתרון הנכון לעידן הריבית הגבוהה הוא לצאת מהקופסה הגיאוגרפית.

השקעה או מגורים בדירות למכירה באילת כמו אלו של קבוצת TDN באילת, מאפשרים לכם ליהנות מכל העולמות: גם נכס בבעלותכם, גם הגנה מפני נזקי הריבית, וגם החזר חודשי שפוי שלא יפגע באיכות החיים שלכם.

המידע במאמר זה הוא מידע כללי ואינו מחייב. השימוש במידע המופיע במאמר אינו תחליף לייעוץ מקצועי, ייעוץ השקעות או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד