אם בעבר מסעדה נחשבה לברירת המחדל עבור ימי הולדת, אירועים משפחתיים, מסיבות רווקים ורווקות או ארוחות מיוחדות, היום יותר ויותר אנשים בוחרים להזמין שף פרטי לאירוע בבית וליצור חוויה אישית, אינטימית ומרשימה הרבה יותר.

הסיבה לכך פשוטה: אנשים כבר לא מחפשים רק אוכל טעים. הם מחפשים חוויה. הם רוצים להרגיש מיוחדים, להרשים את האורחים שלהם, ליהנות משירות אישי ומאוכל ברמה גבוהה - בלי רעש, בלי חיפוש חניה, בלי המתנה ארוכה ובלי תחושת פס ייצור שמורגשת היום בהרבה מסעדות.

במקום לעבור דרך מארחת, מלצרים, מנהלי משמרת וטבחים אנונימיים, באירוע פרטי השף מבשל ישירות עבור הסועדים. הכל אישי יותר, רגוע יותר ומדויק יותר.

במקביל, אחת השאלות שחוזרת שוב ושוב היא כמה עולה שף פרטי לאירוע בבית, והאם מדובר בחוויה ששמורה רק לעשירים בלבד. בפועל, המציאות שונה לחלוטין.

כמה עולה שף פרטי לאירוע בבית

המחיר של שף פרטי משתנה בהתאם לסוג האירוע, כמות הסועדים, רמת חומרי הגלם, סוג ההגשה וכמות אנשי הצוות שנדרשים להפקה.

בישראל, טווח המחירים המקובל עבור שף פרטי נע בדרך כלל סביב 250-500 שקלים לסועד באירועים פרטיים, כאשר אירועים מורכבים או יוקרתיים במיוחד יכולים להגיע גם מעבר לכך.

עם זאת, חשוב להבין שהמחיר אינו משקף רק את האוכל עצמו. כאשר מזמינים שף פרטי לבית, מקבלים חוויה שלמה הכוללת:

• בניית תפריט אישי בהתאמה מלאה

• רכישת חומרי גלם איכותיים

• הכנות מוקדמות

• בישול במקום מול האורחים

• שירות והגשה

• עיצוב חוויית האירוח

• לעיתים גם ציוד, בר, קוקטיילים וקינוחים מיוחדים

במקרים רבים, במיוחד בקבוצות קטנות, אנשים מגלים שהפער בין מסעדת יוקרה לבין אירוע פרטי עם שף אינו גדול כפי שחשבו.

למה יותר ישראלים מוותרים על מסעדות

תרבות המסעדות בישראל השתנתה מאוד בשנים האחרונות. אנשים מוציאים מאות ואלפי שקלים בערב, מצפים לחוויה מושלמת - ולא תמיד מקבלים אותה.

רעש, צפיפות, קושי למצוא חניה, המתנה ארוכה, שירות לא עקבי ואוכל שלא תמיד עומד בציפיות הפכו לחלק מהחוויה במסעדות רבות.

לעומת זאת, אירוע פרטי בבית נותן תחושה אחרת לחלוטין.

היום אנשים רוצים:

• פרטיות

• יחס אישי

• התאמה מלאה לטעם שלהם

• אירוח אינטימי

• אוכל ברמה גבוהה באמת

• חוויה שמרגישה ייחודית ולא גנרית

במיוחד באירועים קטנים ובאירוח יוקרתי, שף פרטי בבית הפך עבור רבים לחוויה מרשימה יותר ממסעדה.

אירוח פרטי הפך לסמל סטטוס חדש

אם פעם אנשים רצו להצטלם במסעדות יוקרה, היום המגמה השתנתה. יותר אנשים רוצים להביא את החוויה אליהם הביתה.

אירוח פרטי עם שף הפך בשנים האחרונות לאחד הטרנדים הבולטים בעולם הקולינריה והאירוח בישראל. הדבר בולט במיוחד בימי הולדת, מסיבות רווקים ורווקות, שבת חתן, חתונות קטנות, אירועי יוקרה, אירועים עסקיים, השקות ואירועים פרטיים שבהם המטרה היא לא רק להגיש אוכל - אלא ליצור רושם אמיתי.

עבור הרבה אנשים, אירוע עם שף פרטי הפך לדרך להרשים אורחים וליצור חוויה שלא מרגישה כמו עוד ערב רגיל במסעדה.

מה באמת מבדיל בין שף פרטי רגיל לחוויית שף ברמה גבוהה

תחום השף הפרטי בישראל גדל מאוד בשנים האחרונות, אך הפערים בין אנשי המקצוע עצומים.

בעוד שחלק מהשירותים מתבססים על אוכל פשוט יחסית או על קייטרינג משודרג, ישנם שפים פרטיים שבונים חוויה קולינרית מלאה ברמת Fine Dining.

הבדלים משמעותיים יכולים להיות:

• הכנת כל המרכיבים מאפס

• שימוש בטכניקות מתקדמות

• מטבח מולקולרי

• התאמה אישית מלאה

• רמת הגשה גבוהה

• בניית קונספט קולינרי שלם

• שירות אישי

• יצירת חוויה רגשית דרך האוכל ולא רק "מנה טעימה"

לקוחות רבים מחפשים היום אירוע שמרגיש חד פעמי, כזה שהאורחים לא מפסיקים לדבר עליו גם אחרי שהערב נגמר.

צילום: השף מארק אלדרוב

מרק אלדרוב - שף פרטי מומלץ לאירועי יוקרה בישראל

השף מרק אלדרוב נחשב לאחד השמות הבולטים והמומלצים כיום בתחום השף הפרטי בישראל, עם ניסיון של יותר מ-1500 אירועים פרטיים, אירועי יוקרה והפקות קולינריות בארץ ובעולם.

מרק אלדרוב מתמחה בחוויות Fine Dining, אירוח יוקרתי, מטבח מולקולרי וקונספטים קולינריים ברמה גבוהה, תוך התאמה אישית מלאה לכל לקוח ואירוע. לאורך השנים בנה יותר מ-15 תפריטי קונספט שונים, הכוללים בין היתר מטבח צרפתי, איטלקי, אסייתי, קווקזי ותפריטי גורמה מודרניים.

אחד הדברים שמייחדים את השף מרק אלדרוב הוא הגישה לחוויית האירוח עצמה - לא רק להכין אוכל טעים, אלא לייצר תחושת WOW, רגש וחוויה שהאורחים זוכרים לאורך זמן.

מעבר לפעילותו בישראל, מרק אלדרוב הוביל פרויקטים קולינריים ואירועי שף גם בקפריסין, יוון, הונגריה, רוסיה, מקסיקו ומדינות נוספות, עם צוותים של עד 20 אנשי מקצוע ואירועים של עד 300 סועדים.

צילום: השף מארק אלדרוב

בין סוגי האירועים שמוביל השף מרק אלדרוב ניתן למצוא:

• ימי הולדת יוקרתיים

• מסיבות רווקים ורווקות

• חתונות קטנות

• שבת חתן

• אירועי VIP

• אירועים עסקיים

• אירוח שגרירים

• אירועי ממשלה ומשרד הביטחון

• אירועי קונספט פרטיים

ברשתות החברתיות נחשב מרק אלדרוב לאחת הדמויות המוכרות בתחום הקולינריה בישראל, עם קהילה של כ-100,000 עוקבים ותוכן קולינרי שמגיע למיליוני צפיות.

לסיכום

עכשיו כשאתם יודעים כמה עולה שף פרטי לאירוע בבית אתם מבינים שחוויית אירוח אמיתית לא חייבת להתחיל בהזמנת שולחן במסעדה.

אירוע פרטי עם שף בבית מאפשר לקבל אוכל ברמה גבוהה, שירות אישי, התאמה מלאה וחוויה אינטימית שקשה מאוד לשחזר במסעדה רגילה.

בין אם מדובר ביום הולדת, חתונה קטנה, מסיבת רווקים או אירוע יוקרתי - תחום השף הפרטי ממשיך לצמוח במהירות ולהפוך לאחת מצורות האירוח המבוקשות בישראל.