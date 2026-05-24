פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שישה תושבי הדרום בגין הברחת אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל.

כתבי האישום מתארים רשת הברחות שפעלה בין היתר באמצעות רחפנים. לנאשמים, עזאלדין אבו אלקומה (25) ויחיא אלעורגאן (26) מביר הדאג', פואד אלזיאדאת (30) ופואד סוארכה (25) ממסעודין אל-עזאזמה, אחמד אבו באדר (22) מערערה וחמאד אל עבייאת (29) מרהט, מיוחסות עבירות שונות לפי חלקם.

בין העבירות, ייבוא נשק, נשיאה והובלת נשק, סחר ורכישת נשק, עבירות סמים, הסתייעות ברכב לביצוע פשע, ניסיון לביצוע עבירות בנשק והפרת הוראה חוקית.

בנוסף אליהם, הוגש כתב אישום נוסף לבית משפט השלום נגד מוחמד אבו לקימה (22) משגב שלום בגין עבירות סמים, לאחר שהיה מעורב בניסיון הברחה מירדן באמצעות רחפן, שבה נאמר לו שמדובר בסמים בלבד על אף שהיו שם גם נשקים.

מכתבי האישום עולה כי הנאשמים היו מעורבים במספר רב של הברחות, שכללו עשרות כלי נשק ובהם מקלעים, רובים ואקדחים.

חלק מהנאשמים אף סחרו בכלי הנשק לאחר קבלתם ומכרו אותם בעשרות אלפי שקלים, כאשר באחד המקרים נמכרו שני אקדחים בתמורה ל-40 אלף שקלים, ובמקרה אחר נמכר מקלע מסוג מא"ג בסכום של עשרות אלפי שקלים.

באחד האישומים נטען כי אחד הנאשמים נסע מספר פעמים לירדן וחזר לישראל כשברכבו אקדחים שהוסלקו בגלגלי הרכב, אותם העביר לאחרים בתמורה לעשרות אלפי שקלים.

במישור הסמים, עלה כי באחד המקרים הוברחו באמצעות רחפן כ-10 קילוגרמים של חשיש ממצרים לישראל, אשר נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. במקרה נוסף שהתגלה בחקירה, הועברו סמים שהגיעו ממצרים, מישראל לירדן באמצעות שימוש ברחפן.

בבקשות המעצר עד תום ההליכים שהוגשו נגד הנאשמים ציינה הפרקליטות כי הם פעלו פעם אחר פעם להברחת נשק וסמים, ובמעשיהם אלו סיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור ותושבי המדינה.

בפרקליטות ציינו כי בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז שנת 2024, זוהתה עלייה משמעותית בהברחות אמל"ח דרך הגבולות, וכי הצפת המדינה בנשק בלתי חוקי מהווה סכנה ממשית לביצוע פיגועים.