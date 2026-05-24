מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס היום למשא ומתן המקודם מול איראן והצהיר כי חלה התקדמות משמעותית במגעים.

רוביו ציין כי פרטים נוספים בנושא צפויים להתפרסם בהמשך, ורמז על אפשרות להשגת סיכומים בקרוב. בדבריו הדגיש את עמדת הממשל האמריקני הנוכחי ואת מחויבותו המוחלטת למניעת התחמשותה של איראן.

"אני מאמין שעוד חדשות יצאו בהמשך היום, אותיר לנשיא להתייחס לזה", אמר רוביו, "מספיק לומר שהושגה התקדמות, אולי לא די, אבל מתקרבים. המטרה? שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, זה לעולם לא יקרה לפחות ככל עוד טראמפ נשיא ארה"ב".

הוא הוסיף כי הממשל מאמין שההתקדמות לעבר הסכם מושגת בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים באזור המפרץ הפרסי.

רוביו התייחס בדבריו גם לאיומים הביטחוניים האחרונים מצד טהרן בנתיבי השיט הבינלאומיים והבהיר, "איראן מאיימת להשמיד אוניות החוצות במעבר ימי בינ"ל - זה בלתי מתקבל על הדעת, לא ניתן להסכים עם התקדים הזה. הנשיא טראמפ רוצה להגיע לפתרון - הוא יעדיף שמשרד החוץ יוביל ולא משרד הביטחון, אבל פתרון יושג".

בסיום דבריו דחה רוביו את הביקורת על מדיניות הממשל ושיבח את פועלו של הנשיא האמריקני: "אנחנו מאמינים כי הושגה התקדמות לעבר הסכם בשת"פ עם שותפינו במפרץ. לא חושב שהיה חזק וקשה בנושא הגרעין האיראני, מאשר הנשיא טראמפ. הוא היחיד שעשה משהו. אסור לזלזל במחוייבותו למנוע מאיראן נשק גרעיני - מגוחך לחשוב שנשיא כזה יסכים להסכם שיטיב עם השאיפות הגרעיניות הצבאיות של איראן. יש תקווה להשיג משהו, חדשות טובות בשעות הקרובות".