שוק הנדל"ן הישראלי של החודשים האחרונים מציג פרדוקס מטורף שמשאיר אלפי משקיעים וזוגות צעירים מבולבלים על הגדר.

מצד אחד, הנתונים הרשמיים זועקים: כמעט 86,000 דירות חדשות יושבות על המדף ומחכות לקונים, הריבית עומדת על 5.5%, והמכירות הכלליות מדשדשות.

בכל שוק נורמלי אחר, זה השלב שבו בעלי העסקים היו נלחצים, מכריזים על "סוף עונה" ומורידים מחירים כדי לייצר מזומנים. אז למה יזמי הנדל"ן לא עושים 'הנחה' ומורידים מחירים?

מאחורי הקלעים של אתרי הבנייה מתנהל מנגנון כלכלי קשיח מול המערכת הבנקאית, שפשוט כובל את ידיהם של היזמים. כדי להבין את השוק היום, חייבים להבין את שלושת הכללים האלו:

1. הברז של הבנק המלווה: פרויקט נדל"ן לא נבנה מהכסף הפרטי של היזם, אלא באמצעות ליווי פיננסי מהבנקים. הבנק מאשר את תקציב הפרויקט על בסיס "דו"ח אפס" קשוח, שמגדיר מראש מחיר מינימום לכל דירה כדי להבטיח אחוז רווחיות מסוים. אם היזם יוריד את מחיר המחירון הרשמי מתחת לרף של הבנק - הבנק פשוט יסגור לו את ברז המימון ויעצור את הפרויקט.

2. צניחת הבטוחות עבור הבנק, הדירות הלא מכורות הן הבטוחה (הערבון) כנגד הלוואות העתק שהוא העמיד ליזם. ברגע שמחיר המחירון הרשמי של דירה יורד, שווי הבטוחות של הבנק כולו צונח באופן אוטומטי. במצב כזה, הבנק ידרוש מהיזם להביא מייד מיליוני שקלים נוספים מהבית כהשלמת הון - כסף שלרוב היזמים פשוט אין בשלוף.

3. אפקט הדומינו של הרוכשים שוק הנדל"ן בנוי על שלבים. אם יזם יחליט להוריד כעת את המחיר הרשמי ב-200 או 300 אלף שקלים כדי "להעיף מלאי", הוא יפתח מייד חזית מול עשרות הרוכשים הקודמים שקנו במחיר המלא. הם ידרשו פיצויים, יגישו תביעות ויאיימו בביטולי חוזים - סיוט ששום יזם לא מוכן להיכנס אליו.

אז איפה מסתתרות ההנחות?

אם המחירים הרשמיים בקטלוג לא יורדים, מה היזמים כן עושים כדי למשוך קונים?

משאירים את מחיר המחירון גבוה, אבל סופגים עבור הרוכשים עלויות ענק דרך תנאי המימון. אלו אותן ההטבות שאתם רואים בשלטי החוצות: פטור ממדד תשומות הבנייה, הלוואות קבלן, משכנתאות מסובסדות בלי ריבית לשנים הראשונות ועוד.

בחישוב כלכלי קר, הטבות המימון האלו שוות לרוכשים מאות אלפי שקלים נטו בכיס - בחלק מהפרויקטים זו באמת הנחה אמיתית לכל דבר, רק באריזה אחרת. ולפעמים גם ההטבות הללו מגולגלות על הרוכשים במחיר הדירה כך שתמיד כדאי לבדוק ולהתייעץ.

המשמעות של 2026 היא פשוטה: הכוח רשמית בידיים של הקונים. מי שמגיע היום לרכוש דירה ויודע לנהל משא ומתן נכון על תנאי המימון - יכול לנצל את הלחץ של היזמים ולצאת עם עסקאות מעולות.

"אסטרטגיה קודמת לטקטיקה", מזהיר היזם דביר דמרי. "השאלה היא לא אם לקחת מבצע של 10/90 או משכנתא מסובסדת", אלא איך העסקה הזו משרתת את היכולות הפיננסיות שלכם לאורך זמן ואיזו עסקה נכונה לכם.

