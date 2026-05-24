גורם מדיני מסר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל בנוגע למשא ומתן המתנהל סביב מזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה לשיחות על הסכם סופי בנושאים שנותרו במחלוקת.

במסגרת העדכונים המדיניים, נערכה אמש שיחה בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך השיחה הדגיש ראש הממשלה כי מדינת ישראל תשמור על חופש פעולה מלא נגד איומים בכל הזירות, לרבות בזירה הלבנונית. הנשיא טראמפ שב וגיבה את העקרון במהלך השיחה בין השניים.

הנשיא טראמפ הבהיר בשיחה המשותפת כי הוא יעמוד איתן במשא ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה.

הנשיא האמריקני הדגיש בפני ראש הממשלה כי הוא לא יחתום על הסכם סופי עם איראן ללא קבלת תנאים אלה במלואם.

מנגד, ראש הממשלה שב וביטא במהלך השיחה את הערכתו המלאה לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון מדינת ישראל.