ראש ממשלת סלובניה הנבחר, עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן צילום: מועצה אזורית שומרון

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס לתיעוד המשותף של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, וראש ממשלת סלובניה הנבחר, יאנז יאנשה, וקבע כי מדובר ב"מהפך מדיני דרמטי".

הדברים נאמרו לאחר פרסום סרטון מלובליאנה שבו העביר יאנשה מסר תמיכה בישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון.

במהלך המפגש עם דגן בירך יאנשה את תושבי יהודה ושומרון ואמר, "אני שולח ברכות לתושבים ביהודה ושומרון. בהצלחה, חיים טובים, שלום". ראש מועצת שומרון השיב לו, "אני רוצה לברך אותך בשם כל תושבי יהודה ושומרון ובשם כל אזרחי ישראל. אתה בוחר בצד הנכון של ההיסטוריה. אני מבטיח לך שאנחנו יחד, נעמוד יחד וננצח יחד".

סגל כתב כי סלובניה נחשבה עד כה לאחת המדינות הביקורתיות ביותר כלפי ישראל באיחוד האירופי. לדבריו, המדינה הכירה במדינה פלסטינית וקידמה צעדים נגד ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון וסחר נשק עם ישראל.

בהתייחסו ליאנשה כתב סגל כי מדובר ב"אוהד ישראל וידידו של יוסי דגן" ותהה האם יהפוך ל"אורבן החדש", בהתייחסות לראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן. הוא הדגיש כי יאנשה "אף השתמש בצורה תקדימית במילים 'JUDEA AND SAMARIA'".

גם הפרשן המדיני של ערוץ 14, תמיר מורג, התייחס למשמעויות המדיניות של הסרטון. לדבריו, מדובר בהתפתחות חיובית עבור ישראל על רקע המתיחות מול האיחוד האירופי.

לדבריו, "עד עכשיו, סלובניה הייתה אחת המדינות העוינות ביותר כלפי ישראל באיחוד האירופי, וכעת יש שם מהפך. הוא חשוב במיוחד מאחר שחלק ניכר מהסנקציות שהאיחוד יכול להטיל מצריכות אישור פה אחד. המשמעות היא שמספיק שמדינה אחת תטיל וטו כדי למנוע את הסנקציות האלה. איבדנו את הונגריה לאחר שויקטור אורבן הפסיד בבחירות שם, וכעת אנו מקבלים תמיכה מהסלובנים שהיא כנראה רחבה יותר ממה שהצ'כים היו מוכנים להתחייב עליו".