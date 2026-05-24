בבית העלמין בעתלית נערכה הערב (ראשון) הלוויתו סמ"ר נועם המבורגר בן 23, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9, עוצבת 'עקבות הברזל' (401), שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בצפון בסוף השבוע.

סא"ל רותם בורנשטיין, מפקד יחידה מגדוד 9, ספד לו: "לכל אורך שירותך ראית בעשייה שליחות וחשיבות עליונה. בעוד חודש היית אמור לסיים את שירות החובה ולהמשיך לשירות קבע, אך גם ברגעים האחרונים ביצעת את תפקידך באהבה, במסירות ובדרך מעוררת השראה".

אחיותיו של סמ"ר נועם המבורגר ז"ל, יובל, עדי ורוני, נפרדו ממנו בדמעות. "נועם, אח שלנו, איך אפשר בכמה שניות לסכם אותך? איך הגענו למצב הזה? אנחנו כל כך מתגעגעות. אתה הבן אדם הכי ערכי, האח הכי טוב שיכולנו לבקש. מהרגע שהמלחמה התחילה התגייסת ולא עצרת - בחרת במדינה שלך, בחרת באנשים, בחרת להגן. אנחנו כל כך גאות בך".

מוקדם יותר, ספדה לו אימו, בכאן רשת ב'. "אף אחד לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות. הוא התגייס לתוך מלחמה. הוא היה כמעט שנתיים וחצי בתוך עזה. הוא נלחם והיה גאה. בתקופה האחרונה הם עלו צפונה, וכמו כל אמא כאן, כל פעם כשהוא נכנס הלב שלנו דופק מפחד".

"הפעם", הוסיפה "היינו יותר רגועים כי הוא היה בבסיס, ותסריט כזה רע לא דמיינו. וזה באמת כואב הלב ועצוב ברמות שקשה לתאר. וככה בבום, אחרי 23 שנה שאתה מגדל ילד, פתאום הוא איננו".

האם שיתפה בפרטי השיחה האחרונה עם בנה: "דיברנו איתו יום לפני וקבענו שנגיע אליו לחג למוצב בירנית, ואמרנו שנביא לחבר'ה מאכלים של שבועות שנועם כל כך אהב. התקשרתי בווידאו - כמו כל פעם, כי הוא חסר פה כל כך. הוא היה ילד עם כל כך הרבה נוכחות וכריזמה. הוא לא ענה וזה היה חשוד. התחלתי להתקשר והוא לא ענה, התחלתי לסמס והוא לא ענה. עד שהגיעה הבשורה".

"נועם היה כשמו כן הוא - פשוט נועם. ילד טוב, טוב לב, חבר טוב, ילד מסור שהיה הילד של אמא. לא שמעתי ממנו את המילה 'לא'. ילד חכם, ילד נבון כל כך. הסתכלתי עליו בהערצה איך כל מכשול בחיים הוא ידע לדלג עליו בחיוך. אני הייתי נלחצת מהצד והוא היה אומר לי 'אמא תני לי, זה שלי'. והוא השיג הכל. הוא היה המורה הכי טוב שלי בחיים האלה. הרבה פעמים רציתי להתערב, ורציתי לעשות, ורציתי להגיד, והוא אמר לי 'אמא לא, זה שלי'. והקשבתי לו. הוא לימד אותי כל כך הרבה שיעורים בחיים, אבל את השיעור הזה - של איך עכשיו לחיות בלעדיו - את זה אני כבר לא יודעת איך לעשות. שמישהו ילמד אותי איך לעשות אותו", ספדה האם.