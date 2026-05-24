כוחות הביטחון פועלים בחודשים האחרונים נגד התשתית האזרחית התומכת בטרור הפועלת ביהודה ושומרון.

העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" מדווח כי כוחות צה"ל פרצו ביום חמישי האחרון למשרדי ועדת הצדקה של ג'נין, החרימו מסמכים וסגרו אותה.

נסרי חמאמרה, חבר ועדת הצדקה של ג'נין, אמר בשיחה עם העיתון כי הנימוק לסגירת העמותה היה סיוע לטרור ולפעולות טרור.

הוא הכחיש סיוע לטרור או קשר לארגונים צבאיים, וטען כי "העמותה עוסקת אך ורק בפעילות הומניטרית ומסייעת לעמידה האיתנה של הפלסטינים".

קודם לכן פשטו כוחות הביטחון על משרדי אגודת הצדקה "מדיד" בעיר שכם ועל אגודת הצדקה האסלאמית של חברון.

יו"ר ועדת הצדקה האסלאמית של חברון נעצר ושוחרר לאחר חקירה. ג'וויד אל-תמימי, חברת הנהלת אגודת הצדקה, אמרה כי "כל העמותות הפלסטיניות פועלות תחת פיקוח הרשות הפלסטינית".

עמותות צדקה שימשו ארגוני חזית עבור חמאס וארגוני טרור נוספים לגיוס כספים למימון פעילותם. עשרות עמותות הוצאו מחוץ לחוק בשל סיוע שהעבירו לארגוני טרור. מסמכי שלל שתפס צה"ל במלחמה בעזה לימדו על הקשר הנמשך בין עמותות צדקה לבין גדודי אל-קסאם.