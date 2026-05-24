מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לישראל הודיעה הערב (א') כי בחינות מועד אב תשפ"ו יתקיימו במקצועות דיינות, רב צבאי, רב קהילה בתפוצות, רב גוף כשרות בחו"ל, מילה וגירות, שו"בים ומשגיחי כשרות בלבד.

יחד עם זאת, מבחני הרבנות לא יתקיימו בכלל כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7.

בנוסף, נמסר כי ההרשמה לכלל בחינות הרבנות הראשית למועד חשוון תשפ"ז תיפתח ביום ט"ו בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026, ותימשך עד יום י"ז בתמוז תשפ"ו, 2 ביולי 2026.

ברבנות הראשית הבהירו כי לא תתאפשר הרשמה לאחר מועד סיום ההרשמה, וכי ההליך יתבצע באמצעות האזור האישי הממשלתי בלבד.

עוד נמסר כי בהתאם להנחיות מערך הדיגיטל הלאומי, ההזדהות במערכת מותנית בתעודת זהות ישראלית בתוקף.

לצד זאת נמסר כי תושבי חו"ל המחזיקים בדרכון בלבד ואינם בעלי תעודת זהות ישראלית, יידרשו להגיש פנייה באמצעות פניות הציבור של הרבנות הראשית למחלקת הבחינות, בצירוף צילום דרכון בתוקף.

בנוסף, מחלקת הבחינות מעדכנת כי פורסמו ציונים בנושאי דיינות ממועדים קודמים, והנבחנים יכולים להתעדכן באזור האישי הממשלתי.