גורמים בדגל התורה הבהירו הערב (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו כי הסיעה לא תתמוך בהעברת חוק הגיוס לפני הבחירות.

המשמעות היא, שחוק פיזור הכנסת ייכנס להילוך גבוה וצפוי לעבור בקרוב בשלש קריאות במליאת הכנסת.

פרשן חדשות 12 עמית סגל שדיווח על כך, העריך כי בסבירות גבוהה הבחירות ייערכו ב-15 בספטמבר - יומיים אחרי ראש השנה.

כזכור לפני שבועיים, מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, והכריז כי "אין אמון יותר בנתניהו".

ההנחיה ניתנה במהלך פגישה שבה סקרו חברי הכנסת של המפלגה את המצב הפוליטי הנוכחי ואת הבהרת ראש הממשלה נתניהו לפיה הוא יתקשה להעביר כעת את חוק הגיוס.

"נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות", נמסר מטעמו של הרב לנדו, כשהוא מוסיף כי "המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר", בהתייחס לגוש הימין.