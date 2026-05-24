סביבתו הקרובה של ראש הממשלה בנימין נתניהו פועלת בימים אלו לקדם מהלך אסטרטגי, שנועד להוביל לפסילתה המלאה של מפלגת רע"ם מהתמודדות במערכת הבחירות הקרובה, כך דווח בחדשות 13.

על פי הדיווח, המטרה היא להביא להכרזה על תנועת האם של המפלגה - התנועה האסלאמית (הפלג הדרומי) - כארגון טרור. הנימוק עתיד להיות העברת כספי תרומות לרצועת עזה במהלך המלחמה.

המהלך, שנמצא בשלבי קידום ראשוניים, מובל על רקע חוסר הבהירות הפוליטי לגבי מועד הבחירות המדויק.

גורמים בסביבת נתניהו טוענים כי במהלך חודשי הלחימה בעזה, העבירה התנועה כספים וסיוע לרצועה - מה שמגדיר אותה, לשיטתם, כגוף התומך ומסייע לארגוני טרור בזמן מלחמה.

על מנת להוציא את המהלך המורכב אל הפועל, הדרג המדיני יידרש לעבור מספר משוכות משפטיות וביטחוניות משמעותיות. הפיכת הפלג הדרומי לארגון טרור תדרוש התאמות חקיקה בכנסת ושינוי הגדרות בחוק המאבק בטרור.

המהלך מחייב קבלת חוות דעת מקצועיות ורשמיות מגופי הביטחון הרלוונטיים, ובראשם שב"כ.

מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה התייחסות לדיווח.