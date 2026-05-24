אסיר ציון לשעבר הרב יוסף מנדלביץ', מהדמויות הבולטות במאבק למען יהדות ברית־המועצות, מזהיר מפני עתידם של יהודי אירופה לנוכח העלייה באנטישמיות בעולם.

בראיון לצבי פישמן הוא משווה בין מאבק היהודים מול המשטר הסובייטי לבין המציאות הנוכחית באירופה, אך מדגיש כי כיום הסכנה מורכבת וחמורה יותר.

לדבריו, בעוד שבברית־המועצות היה ברור מיהו האויב, כיום יהודי אירופה ניצבים מול שני מוקדי איום שונים. "האחד הוא הקיצוניות האסלאמית ותומכיה הלא־ערבים. השני הוא הממשלות הרשמיות, שכעת רועדות מפחד מול אוכלוסיות המהגרים הערבים שלהן", אמר, והוסיף כי אין ודאות שמדינות אירופה יעמדו לצד היהודים בשעת חירום.

מנדלביץ' הטיל ספק ביכולתה של אירופה להגן על הקהילות היהודיות במקרה של הסלמה רחבה. הוא תהה האם מדינות כמו בלגיה, צרפת, אנגליה וגרמניה יסכימו אפילו לאפשר טיסות חילוץ לישראל במקרה שיהודים יבקשו להימלט, "ואז היכן נהיה?", שאל.

בהמשך הראיון הסביר מדוע בתקופת המאבק בברית־המועצות לא דרשו הפעילים היהודים זכויות אזרח מלאות בתוך המדינה הסובייטית עצמה. לדבריו, עצם החיים בגלות אינם יכולים להוות פתרון ליהודים, "בעידן החדש בלתי אפשרי לחיות כיהודי בגלות", אמר, תוך שהוא מצטט את הרב יואל בן נון, "השואה הייתה אות מן השמים שהגיע הסוף לגלות."

בהתייחסו לרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, אמר מנדלביץ' כי רבני התפוצות מתקשים להשמיע מסרים שהקהילות אינן מוכנות לקבל. לדבריו, "הרב מירוויס מתבקש להוות דוגמה לקהילתו ולחזור ארצה."

מנדלביץ' התייחס גם לשיעורי העלייה הנמוכים יחסית מקרב יהודי בריטניה, למרות העלייה בתחושת האיום. לטענתו, יהודים דתיים "משותקים על־ידי שיקולים חומריים", בעוד שחלקים גדולים מהציבור החילוני כבר מצויים בתהליכי התבוללות. "החובה שלנו היא לצעוק להם - 'אתם בסכנת הכחדה, תברחו'", אמר.

בסיום הראיון נשאל האם מדינת ישראל עושה די כדי לעודד עלייה. מנדלביץ' השיב כי אינו יודע מה נעשה בפועל, אך טען כי האחריות הסופית מוטלת גם על היהודים עצמם. "בוודאי יהיו קשיים. גם לי היו. אבל זאת לא סיבה להישאר בגלות ולהמתין לחבל התלייה."