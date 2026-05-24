אלכס מילר ז"ל, לוחם משוחרר מחטיבת כפיר, שם קץ לחייו בארצות הברית והוא בן 23 בלבד.

בני משפחתו וחבריו מספרים על צעיר שנאבק במשך תקופה ארוכה עם פציעות נפשיות שנשארו עמו מאז פיגוע הדריסה שבו נפצע בשנת 2022, לצד הכאב הקשה בעקבות נפילתו של חברו הקרוב נועם שמש ז"ל בלחימה ברצועת עזה.

אביו, דני מילר, סיפר בכאב על ההתמודדות השקטה של בנו. "אני לא קולט. השקעתי את כל חיי בגידולו וטיפוחו. היו לנו הרבה שיחות על הפיגוע, אבל כנראה הפיגוע ונפילתו של נועם שברו אותו. אפילו שלא הודה בכך, הוא סבל מאוד", אמר.

בשנת 2022 נפצע מילר באורח בינוני בפיגוע דריסה סמוך למתחם האימונים בנבי מוסא, בזמן שהמתין יחד עם חבריו ליחידה. למרות הפציעה והטראומה, הוא נאבק להשתקם והתעקש לשוב לשירות לצד חבריו בחטיבת כפיר.

במועצה המקומית קצרין, שם גדל, ספדו לו ותיארו צעיר חדור שליחות ואהבת הארץ. "כבן יחיד, התעקש לשרת ביחידה קרבית מתוך אהבה אמיתית למדינה", נמסר, "מאחורי החוזק הסתתר כאב גדול."

עוד סיפרו כי נפילתו של חברו הקרוב נועם שמש ז"ל פגעה בו עמוקות, וכי את עוצמת הכאב נשא במשך זמן רב מבלי לחשוף אותה לסובבים אותו. "הטראומות השקופות שנשא איתו בשקט הכריעו בסופו של דבר את הלוחם הצעיר שכל חייו עוד היו לפניו", אמרו.