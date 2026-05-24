יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, ויו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, נועדו בשבוע שעבר לפגישה סודית, כך נחשף בחדשות 12.

הפגישה התרחשה זמן קצר אחרי הכרזתו של מנהיג הציבורי הליטאי, הרב דב לנדו, על פירוק גוש הימין.

על פי הדיווח, האווירה במפגש הייתה חיובית ביותר, והיא מסמנת את הידוק הקשרים המפתיע בין הרמטכ"ל לשעבר לראשי המפלגות החרדיות.

המפגש בין השניים מעורר עניין במערכת הפוליטית, במיוחד על רקע סערת חוק הגיוס שנמצאת בליבת הוויכוח הציבורי. בעוד שאיזנקוט מצהיר פומבית כי נושא השוויון בנטל הוא קו אדום מבחינתו, מאחורי הקלעים החרדים מסמנים דווקא אותו כפרטנר הנוח ביותר לפשרות.

בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את דבר הפגישה, אך מסרו ברמיזה כי הוא "פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה".

מלשכתו של גפני נמסר באופן עמום כי הם "אינם מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים".