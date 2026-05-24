ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה אירחו היום (ראשון) בירושלים קבוצת ילדים ובני נוער שחוו חרם חברתי, נידוי ואלימות קשה במסגרות החינוך וברשתות החברתיות.

במפגש, שבו השתתפו גם שר החינוך יואב קיש ויו"ר הוועדה לזכויות הילד ח"כ קטי שטרית, שמעו בני הזוג נתניהו עדויות אישיות כואבות על ההתמודדות עם הבדידות, לצד סיפורי גבורה על צמיחה והתגברות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לילדים בדברים חמים ומעצימים, וביקש לשנות את נקודת מבטם על החוויה הטראומטית שעברו. "מה שאני רואה פה זה שאתם שונים, זה הכל ברור, אבל אתם לא מבינים במה אתם שונים - יש לכם כוחות עצומים. אם אתם מצליחים לחיות כפי שאתם חיים, להוציא מעצמכם את הכוח להיאבק ברשעות הזאת וברוע הזה, ולהמשיך כל הזמן לנסות להתקדם - יש לכם כוחות מיוחדים. לא ברור שלילדים אחרים יש את זה, ברור שלכם יש. עם כל הקשיים וכל הסבל, תכירו: יש לכם משהו מיוחד שהוא עצום. הלב נפתח אליכם".

שרה נתניהו הוסיפה כי הרשתות החברתיות הן גורם נוסף לחרם. "הדבר החדש והקשה הוא החרמות ברשתות. האלימות שם מאוד קשה, ואיתה מערכות החינוך והטיפול לומדות להתמודד עכשיו", הסבירה. "חלק גדול מהאסונות שקרו - זה בגלל שהילדים לא פנו להורים, ולהורים נודע על כך רק אחרי שחלילה קרה אסון. אני תמיד אומרת לילדים שאני עובדת איתם במסגרות - לפנות להורים. אין דבר כזה שילד לא יקבל מענה מהמחנכת, מהיועצת או מהפסיכולוגית".

במהלך המפגש הציגו שר החינוך ויו"ר הוועדה לזכויות הילד את הכלים המערכתיים שנועדו להילחם בתופעה המתרחבת. השר קיש אמר "ברגע שיש פנייה של הורה, ילד או צוות, אנחנו מיד דואגים שכל הסביבה תדע. מודעות היא דבר מרכזי, וצוות רגיש ומיומן בבתי הספר הוא המפתח שיכול לעזור לילדים האלה לקפוץ מעל המשבר".

ח"כ קטי שטרית סיפרה על החקיקה שהיא מובילה בנושא: "התחלתי את המסע הזה לפני 6 שנים בוועדת החינוך, יחד עם חוק שגיבשתי - 'חוק החרם'. צריך לפתור את זה כיעד לאומי מרכזי. זה לא רק עניין של מערכת החינוך, אלא סוגיה שנוגעת לביטחון הלאומי, לרווחה ולבריאות הנפש, וכאן נכנסות לתמונה גם העמותות האזרחיות שמסייעות בשטח".