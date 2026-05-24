שלוש מהמפלגות הערביות, חד"ש, בל"ד ותע"ל, קיימו הערב (ראשון) פגישה, שחתמה סדרת התייעצויות אינטנסיביות בשבועות האחרונים, במטרה להסיר את המכשולים האחרונים ולהכריז על הקמתה מחדש של "הרשימה המשותפת".

שלוש המפלגות הצהירו על הסכמה אידאולוגית ופוליטית בסוגיות המרכזיות, ושלחו מסר ברור לרע"ם של מנסור עבאס: מוכנים לבלוק טכני.

סלע המחלוקת המרכזי בשיחות נותר שילובה של מפלגת רע"ם. בהודעתן התייחסו המפלגות בגלוי למורכבות מול ח"כ מנסור עבאס, הנוקט בקו פרגמטי ושונה מזה של שאר הסיעות.

"היינו רוצים שגם רע"ם תהיה שותפה להסכם הפוליטי, אך אנו מודעים לפערים המשמעותיים בעמדות בינינו בנוגע לאופייה ודרכה של הרשימה המשותפת", נכתב בהצהרה. "למרות זאת, ומתוך הכרה בחשיבות האחדות מול הסכנות הקיומיות, הבענו נכונות להגיע להסכם עם רע"ם על בסיס רשימה משותפת טכנית לבחירות".

בסביבת המפלגות מסבירים כי המטרה העליונה של הבלוק הטכני, אם יתממש, היא למקסם את כוחן בקלפי ולהעלות באופן משמעותי את שיעור ההצבעה ברחוב הערבי.