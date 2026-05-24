נשיא המדינה, יצחק הרצוג, החליט להקפיא לחלוטין את המשך הטיפול בבקשת החנינה הרשמית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

על פי הפרסום, החלטת הרצוג, התקבלה לאחר שמצידו של ראש הממשלה לא התקבל מענה באשר לפתיחת ערוץ הידברות ישיר במטרה לבחון מתווה מוסכם לפשרה במשפטו.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, עודכנה בפרטים ואף הביעה תמיכה עקרונית בצעד. אלא שנתניהו, בחר שלא להשיב לפניית הנשיא.

בסביבת הנשיא פירשו את השתיקה של נתניהו כחוסר רצון לשתף פעולה, והחליטו להוריד את הנושא מסדר היום ולהקפיא את המהלך.

גורמים משפטיים מציינים כי להחלטה זו יש משמעות קריטית, שכן עדותו של נתניהו במסגרת משפטו הפלילי אמורה להסתיים בתוך זמן קצר - וברגע שתסתיים - בקשת החנינה עלולה להתייתר.