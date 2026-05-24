מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה היום רשמית את התיקון לכללי הזכאות בתוכנית "מחיר מטרה" שלפיו לא יוכלו להשתתף בהגרלות לדיור מוזל מי שמוגדרים על ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.

על פי ההחלטה, בוצע תיקון לפרק משנה 4.7 בקובץ החלטות המועצה, הנוגע למכרזי "דיור במחיר מטרה".

במסגרת התיקון נקבע כי החל ממועד כניסת ההחלטה לתוקף, הזכאות להשתתף בהגרלות תותנה בכך ש"לפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג, אינם מוגדרים על ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם".

הסעיף החדש שולב בהחלטות העוסקות בתנאי הזכאות לפרויקטים המוזלים. משמעותו המעשית היא שמועמדים שיוגדרו על ידי מערכת הביטחון כמי שלא הסדירו את חובת הגיוס שלהם, לא יוכלו להשתתף בהגרלות לרכישת דירות במסגרת תוכניות הדיור הממשלתיות, גם אם הם עומדים בשאר הקריטריונים.

המהלך מגיע על רקע הוויכוח הציבורי והפוליטי המתמשך סביב סוגיית גיוס תלמידי ישיבות והסדרת מעמדם. ברשות מקרקעי ישראל לא פרסמו בשלב זה התייחסות נרחבת להחלטה.

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) הגיב בחריפות לתיקון וטען כי מדובר באפליה ממוקדת נגד הציבור החרדי. לדבריו, "רק משפטנים ערלי לב יכולים לנסח קריטריונים באופן שיפלה לרעה אך ורק את לומדי התורה הנרדפים על ידי הרשויות, בזמן שלא-משרתים ממגזרים אחרים ממשיכים לקבל את אותן זכויות".

פרוש הוסיף כי "כעת זה ברור - לא טובת החיילים מעניינת אותם, אלא רק רדיפת עולם התורה".