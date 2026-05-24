סגן אדמירל (בדימוס) רוברט הארוורד, מצא את עצמו במרכזה של תיאוריית קונספירציה הזויה במיוחד בגלל התהייה האם עטה מסכת סיליקון במהלך ראיון ברשת "פוקס ניוז" בנושא המלחמה באיראן, שהפך תוך ימים ספורים למצוד דיגיטלי סביב השאלה - האם האדם שעל המסך עטה מסכת סיליקון על פניו.

הדרמה החלה ימים ספורים לאחר שידור הקטע, כאשר גולשים חדי-עין החלו להפיץ ברשתות קטעים קצרים מתוך הריאיון, תוך שהם מתמקדים באזור הצוואר של הארוורד. הגולשים הצביעו על סימן כהה, חד וקווי מתחת לצווארון המקטורן שלו, וטענו כי מדובר ב"קו התפר" החשוף של מסכת פנים מתוחכמת המולבשת על שחקן או כפיל.

הסרטון הפך לוויראלי וגרר גל של תגובות מבוהלות ומשועשעות. "אני מחרים בזאת כל פעילות נוספת מכל סוג שהוא בחיי עד שמישהו יסביר לי מה בדיוק ראיתי עכשיו", כתב אחד המשתמשים הפופולריים ברשת, ורבים אחרים תהו האם מדובר בטכנולוגיית Deepfake או בכפיל בשר ודם.

רשת "פוקס ניוז" נאלצה לפרסם הבהרה בה נכתב: "סגן אדמירל רוברט הארוורד הופיע באמצעות מצלמה מרוחקת וניידת שהופעלה על ידי ספק חיצונ. במהלך הריאיון, תנאי התאורה בתוך הוואן עמדו בניגוד למקטורן שלו, מה שגרם לצל חריג להופיע על צווארו".