תיעוד שפורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, לכד את הרגע המדויק שבו מטוס קל התנגש בעוצמה במצנח רחיפה, וקרע אותו לחלוטין מעל ראשה של גולשת.

האירוע החריג והדרמטי התרחש בשמי הרי שמיטנהוה שבצפון אוסטריה. הגולשת הצליחה להפעיל את מצנח החירום שניות לפני הפגיעה בקרקע ושרדה את הנפילה החופשית עם חבלות קלות בלבד.

התקרית הונצחה כולה במצלמת הגוף של הגולשת, סברינה בת ה-44, שנחשבת לספורטאית מנוסה בתחום. בסרטון, שהפך במהירות לוויראלי בכל רחבי העולם, ניתן לראות את סברינה דואה להנאתה מעל רכס ההרים המושלג, כשלפתע מגיח משום מקום מטוס סיור קל. המטוס פגע ישירות בחלק העליון של המצנח, פער בו חור ענק וקרע את בד המצנח לגזרים - סנטימטרים בודדים מעל ראשה.

-מיד לאחר ההתנגשות הקשה, איבדה סברינה את השליטה והחלה ליפול מטה בסחרור מסוכן ומהיר. בסרטון נשמעות צרחות האימה שלה בעוד היא מנסה נואשות להשתחרר מהחוטים שנכרכו סביבה, במטרה להגיע לידית של המצנח הרזרבי. לאחר שניות ארוכות של מאבק, נפתח מצנח החירום.

מסוק חילוץ של המשטרה האוסטרית הוזנק מיד לנקודת ההתרסקות, חילץ את סברינה מהשטח ההררי המורכב והעביר אותה לשדה תעופה סמוך, שם נבדקה על ידי צוותי רפואה.

"אני עדיין לא מאמינה שאני יושבת כאן וכותבת את זה", שיתפה סברינה מאוחר יותר בפוסט מרגש בחשבונות המדיה החברתית שלה. "הסתכלתי למוות בעיניים. מלבד כמה חבורות כחולות, שריטות וכאבים כלליים בכל הגוף מהנחיתה, לא קרה לי כלום. קיבלתי את החיים שלי במתנה".

טייס המטוס נחקר על ידי המשטרה וטען כי בשל מגבלת ראות לא היה יכול למנוע את ההתנגשות. חקירת האירוע נמשכת.