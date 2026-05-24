שריפה פרצה בחדר הילדים, בני המשפחה נמלטו

נס במודיעין עילית: שריפה פרצה בדירת מגורים ברחוב פוניבז' בעיר ובני המשפחה ששהו בבית זיהו את הסכנה בזמן והצליחו למלט את עצמם אל מחוץ למבנה - שניות לפני שהדירה הפכה למלכודת אש.

לוחמי אש ומתנדבים מתחנת אזורית בנימין הוזנקו בכוחות מוגברים למקום, לאחר ששכנים דיווחו על עשן שחור וכבד המיתמר מחלונות הבניין.

עם הגעת הצוותים הראשונים לזירה, התבררה חומרת המצב. הכוחות זיהו להבות גלויות ועשן סמיך המשתוללים בדירה הממוקמת בקומה השלישית של בניין המגורים. לוחמי האש עלו במהירות עם ציוד ובתוך הדירה הם גילו כי מוקד הבעירה המרכזי החל בחדר הבנוי מ"בנייה קלה" הממוקם צמוד לחדר הילדים.

צוותי הכיבוי התחלקו לשניים ופרסו זרנוקי מים לעבר מוקד הלהבות בחדר הבנייה הקלה ובחדר הילדים, לצד ביצוע סריקות ידניות קפדניות ומהירות בתוך מסכי העשן הכבד כדי לוודא שאיש לא נותר מאחור.

במקביל, הופעלו דחפי אוויר ומערכות ייעודיות לשחרור העשן הלכוד מתוך חדר המדרגות והדירות הסמוכות.

רשף יותם סלע, מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה מרחב בנימין, סיכם "מדובר בשריפה שהייתה יכולה להיגמר בקלות עם נפגעים קשים בגוף ואף בנפש, אלמלא תושייתם של בני הבית אשר לא השתהו ופשוט יצאו מהדירה מיד עם פרוץ השריפה והעשן הראשוני. האירוע הזה מוכיח לנו פעם נוספת את החשיבות המצילה חיים של התקנת גלאי עשן עצמאי בכל בית".