פלויד מייוות'ר, מתאגרף לשעבר שביקר בישראל באוקטובר 2024 כאות הזדהות, הגיש תביעה בניו יורק נגד שותפו לשעבר איש העסקים היהודי יונה רכניץ.

לטענת מייוות'ר, רכניץ ביצע הונאה שגרמה לו להפסד של 175 מיליון דולר.

התביעה טוענת כי רכניץ, יחד עם חברת השקעות מפלורידה, הסיטו כספים הקשורים למיזמים עסקיים, נדל"ן ונכסי יוקרה ללא אישור.

לפי המסמכים שהגיש לבית המשפט, רכניץ רכש את אמונו של מייוות'ר במשך שנים וגרם לו להעביר סכומים גדולים לחשבונות שבשליטתו.

התביעה מפרטת העברה בנקאית של 7.5 מיליון דולר קשורה להשקעה משנת 2024 שמעולם לא התממשה, והעברה של למעלה מ-15 מיליון דולר מהסדר נפרד.

כמו כן, נטען שחלקים מהלוואות הקשורות לנכסים של מייוות'ר בלאס וגאס נשלחו לחברת השקעות בבעלות רכניץ ושותפים.

עורך דינו של מייוות'ר, ליאו ג'ייקובס, אמר כי ההתנהגות "דורשת דין וחשבון משפטי מלא" וכי הצוות המשפטי מתכוון לגבות "כל דולר" שמגיע למרשו.

רכניץ, איש עסקים יהודי אורתודוכסי, נעצר ב-2016 בפרשת שוחד שכללה עשרים קציני משטרה בכירים שקיבלו מתנות, נופשונים וכסף. הוא הפך לעד מפתח והעיד בשלושה משפטים בין 2016 ל-2018, ביניהם במשפט שהפיל את נורמן סיברוק, מנהל איגוד עובדי בתי הסוהר בניו יורק.

רכניץ נידון בדצמבר 2019 לחמישה חודשי מאסר וחמישה חודשי מעצר בית, וחויב בקנס של 10 מיליון דולר. לאחר ערעור הצליח להימנע מעונש המאסר.

רכניץ הוא בנו של איש העסקים בובי רכניץ ובן דודו של איש העסקים החרדי שלמה רכניץ מלוס אנג'לס.