שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, נאם בטקס הענקת פרס אטלס של מרכז 'איין ראנד', המצדיע לחברות סטארט-אפ ישראליות.

בדבריו באירוע שיתף השגריר בפרטי מינויו לתפקיד על ידי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וציטט ממקורות תנ"כיים כדי לתאר את תחושותיו.

האקבי סיפר כי המפגש עם היזמים הישראלים הפועלים יחד עם עמיתיהם האמריקאים היה יוצא מן הכלל, וציין כי הם אלו שמעצבים את עתיד הטכנולוגיה.

השגריר שחזר בנאומו את שיחת הטלפון שקיבל מהנשיא טראמפ, שבה נאמר לו כי הוא יכהן כשגריר המדינה בישראל. "הוא מתקשר ואומר, אתה הולך להיות השגריר שלי, השגריר בישראל, אתה תהיה שגריר שם ומה שתעשה יהיה נהדר", סיפר האקבי.

הוא הוסיף כי לא הייתה לו כל כוונה לסרב להצעה, הן בשל הכבוד לנשיא והן בשל החשיבות המיוחדת שהוא רואה בתפקיד הספציפי הזה בארץ.

האקבי הדגיש כי אם היה מתבקש למלא תפקיד אחר בממשל, כמו מזכיר קבינט, הוא היה מסרב בנימוס משום שהוא אוהב את חייו ואינו זקוק למשרה פדרלית.

"אך כשהוא אמר שאהיה השגריר בישראל, הבנתי שזה באמת, כפי שנאמר במגילת אסתר, לְעֵת כָּזֹאת", הצהיר השגריר בפני הנוכחים. הוא הוסיף כי חש באותם רגעים את דברי הנביא ישעיהו, "הנני שלחני", והרגיש כי מדובר בשליחות שנועדה עבורו.

בהמשך דבריו התייחס השגריר לשינוי הכביר שעברה ישראל מאז ביקורו הראשון בה בשנת 1973, לפני 53 שנים. הוא ציין כי באותם ימים המדינה לא הייתה "אומת הסטארט-אפ" אלא נאבקה על קיומה, ואיש לא יכול היה לדמיין את עתידה הכלכלי המזהיר.

הוא חתם את נאומו בכך שלמרות המלחמות שהקיפו אותה מכל עבר, הצליחה ישראל לייצר כלכלה שמציגה צמיחה ממשית בתוצר המקומי הגולמי.