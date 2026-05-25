הרב אליהו ושוקן במפגש ללא קרדיט

הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת ומבכירי רבני הציונות הדתית, ודוד שוקן, בן משפחת שוקן בעלת השליטה בעיתון "הארץ", קיימו מפגש קצוות ישראלי משותף.

המפגש נערך מתוך שאיפה לחבר בין עולמות, שפות ואנשים שונים סביב נושא אהבת הארץ והשניים יצאו לסיור ממושך שעבר בין מספר נקודות ציון מרכזיות.

הסיור של השניים החל באזור מבואות יריחו, ומשם הם המשיכו ללימוד משותף במצפה הראל. בהמשך היום הגיעו הרב אליהו ושוקן לחווה של משה טמיר, שם קיימו שיחה עם בני המשפחה. השניים חתמו את מפגשם המשותף בהשתתפות באירוע של הכנסת ספר תורה ביישוב בית אל.

השיח המרכזי בין השניים במהלך התחנות השונות עמד על סוגיית ההתיישבות בארץ ישראל. הם שוחחו על רוח החלוציות המתחדשת, וכן על החיבור העמוק הקיים בין חזון הנביאים לבין המציאות הנבנית כיום בשטח.

במהלך הביקור בחוות שער המלך של משפחת טמיר, שוחחו הרב אליהו ושוקן עם בני המשפחה. במהלך המפגש בחווה, אמרה בעלת הבית, "אני מאוד שמחה שקורה דבר כזה".

שוקן התייחס לביקור המשותף ואמר, "אני מקווה שזה יעורר רצון גם לבקר בכיוון ההפוך", ובעלת הבית השיבה לו, "מאוד, אנחנו מבקרים".

הרב שמואל אליהו סיכם את החשיבות של המפגש ואמר, "אני באמת מאמין שהחיבור בינינו ייצור חיבור אמיתי. לראות אנשים ולכבד אנשים, זה בונה".