ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקדמים תוכנית לאומית לחיזוק הגליל ופיתוח הצפון בהשקעה רחבת היקף של כ-3 מיליארד שקלים.

התוכנית, שגובשה לאחר חודשים ארוכים של עבודת מטה במשרד האוצר, הופצה למשרדי הממשלה השונים לצורך קבלת התייחסויות אחרונות.

על פי המסתמן, המהלך צפוי לעלות לאישור הממשלה כבר בימים הקרובים, תוך מתן דגש מרכזי על חיזוקן של ערי הליבה באזור הגליל.

מטרתה המרכזית של התוכנית היא משיכת אוכלוסייה ציונית ועידוד מעבר של משפחות צעירות אל יישובי הגליל. לשם כך, גובש סל כלים נרחב הכולל את הרחבת היצע הדיור באזור, סבסוד שכר דירה למשרתי מילואים ומתן מענקים מיוחדים לרכישת דירות המותנים בחובת מגורים במקום.

כמו כן, התוכנית כוללת הקצאת קרקעות לאנשי מערכת הביטחון, השקעה במוסדות ציבור, פיתוח אזורי תעשייה ומנועי צמיחה, לצד תוכניות ייעודיות לעידוד ביקושים בערי הליבה.

המהלך מקודם ברקע הפגיעה הקשה שספג אזור הצפון במהלך המלחמה הנוכחית. במערכת הפוליטית והמקצועית מבינים כי ללא מהלך עומק משמעותי, אזור הצפון ימשיך לסבול מהיחלשות דמוגרפית וכלכלית.

מוטריץ' התייחס להפצת המהלך ואמר, "התוכנית שהנחנו היום היא מהלך אסטרטגי שנועד לשנות את עתיד הגליל. המטרה היא להשאיר את הצעירים בצפון, למשוך אוכלוסייה ציונית חזקה חדשה, לחזק את הכלכלה המקומית ולהפוך את הגליל מחדש למוקד צמיחה, התיישבות וחוסן לאומי".