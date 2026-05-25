עדי בלוט, מנהלת שלוחת יבנה של מכינת "צהלי" ואשתו של מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, פרסמה קטע "ספוקן וורד" שבו היא קוראת לציבור לגלות ביקורתיות רבה יותר כלפי פרסומים ולעשות שימוש זהיר במקלדת.

בדבריה, מתחה בלוט ביקורת נוקבת על המציאות התקשורתית והדיגיטלית הנוכחית, שלדבריה פוגעת בשמם הטוב של בני אדם באופן קבוע.

היא פתחה את דבריה בסרטון שיצרו בערוץ 'משב' בדוגמה אישית מחייה, וסיפרה כי באתר ויקיפדיה נכתב בעבר כי לה ולבעלה יש שש בנות ובן, על אף שבמציאות יש להם שש בנות בלבד וללא בנים. "לכי תוכיחי שאין לך אחות, או במקרה שלנו, שאין לך בן", אמרה, וסיפרה כי אף שהטעות תוקנה, לאחר כמה חודשים חזרה שוב.

לטענתה, מדובר בדוגמה קטנה המייצגת תופעה רחבה וחמורה בהרבה, שכן התקשורת מלאה בעובדות לא נכונות במקרה הטוב, או בשקרים מכוונים במקרה הרע.

בדבריה תיארה מציאות חברתית שבה קשה לציבור לדעת על איזה מידע ניתן להסתמך ביומיום: "איך אפשר לחיות במציאות כזו, כשכל דבר צריך לברר? שאי אפשר כבר לסמוך על שום דיווח או אייטם תקשורתי? שלכל כתב יש אג'נדה, ואין לדעת מה שקר ומה אמיתי".

היא הוסיפה כי כיום הפרסומים הפוגעניים נשארים ברשת לעולמים, ואמרה כי "היום הכול מופיע ברשת ונשאר שם, לעולם. לאף אחד לא חשובה האמת ומה בעצם קרה. העיקר זה הרייטינג וכמה לייקים הכתבה צברה".

בהמשך דבריה התייחסה גם לאחריות הציבורית והתורנית לשיח נקי וזהיר. "לעיתים בשם האידיאולוגיה מקלים בהלכות לשון הרע", אמרה, והוסיפה כי הייתה מצפה "דווקא מהרבנים ואנשי התורה לזהות כאן זעקה גדולה ומרה, לגנות, להוקיע או לפחות לומר איזושהי אמירה".

בסיום דבריה קראה לציבור לא להאמין לכל דבר שנכתב, לחקור ולגנות את השיח האלים: "דבר ראשון, לא להאמין לכל מה שנכתב. לבדוק ולחקור ולהיות ביקורתיים ולגנות מקיר לקיר את השיח האלים".

בלוט חתמה את הקטע בקריאה לזהירות בשימוש במילים ברשת: "לזכור שגם המקלדת היא סוג של נשק. נשק זמין וקרוב. אז בואו נשמור גם על טוהר הנשק הזה. בואו נדבר טוב".