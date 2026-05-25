המרדף אחר השודדים דוברות המשטרה

שוטרי תחנת באר שבע עצרו בסוף השבוע שני חשודים, תושבי הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייהם, בחשד למעורבות באירוע שוד של שליח חברת וולט.

המעצר התבצע בתום פעילות מבצעית ומרדף בכביש חצרים. מעצרם של השניים הוארך בבית המשפט לצורך המשך פעולות החקירה.

המעצר בוצע בהמשך לחקירת אירוע השוד שהתרחש בעיר באר שבע מוקדם יותר החודש. שוטרי התחנה ניהלו פעילות מודיעינית וחקירתית, אשר הובילה לאיתור זהותם של שני החשודים במעשה.

במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות יזומה של הבלשים בשיתוף כוחות סיור, אותר הרכב שבו נעו החשודים באזור כביש חצרים.

עם ניסיון הכוחות לבצע את מעצרם, החלו החשודים בבריחה באמצעות רכבם תוך סיכון משתמשי הדרך. השוטרים פתחו במרדף מבצעי שבמהלכו נשמר קשר עין רציף עם הרכב הנמלט.

לאחר פעולות מבצעיות שביצעו הכוחות נעצר הרכב, ושני החשודים ניסו להימלט רגלית, אך נתפסו כעבור זמן קצר ונעצרו במקום.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת באר שבע בחשד לעבירות שוד וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. בתום חקירתם הראשונית הובאו העצורים בפני בית משפט השלום בבאר שבע, אשר נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרם.

מפקד תחנת באר שבע, נצ"מ כפיר סולומון, התייחס למעצר ואמר, "שוטרי תחנת באר שבע פעלו במהירות, בנחישות ובחתירה למגע עד למעצר החשודים, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומשתמשי הדרך. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד עבריינים המסכנים את שלום הציבור וביטחונו".