פרדוקס בחסות החוק

ההליך הפלילי במדינת ישראל טומן בחובו את אחד המפגשים הטעונים והמורכבים ביותר בין כוחה של המדינה לבין זכויות האזרחים.

מעצר נועד לאפשר את המשכיות החקירה ללא השפעה וסיכונים, ולא נועד לצרכי ענישה.

למרות זאת, שלילת חירותו של חשוד בפליליים טרם הכרעת הדין מעוגנת בחוק, המתיר שני סוגי מעצרים עיקריים, בהתאם לשלב בהליך הפלילי:

מעצר ימים

מעצר ימים מכונה בלשון החוק "מעצר לפני הגשת כתב אישום". ניתן להפעיל מעצר ימים כנגד חשוד בפליליים בטרם ההחלטה על העמדתו לדין, בעוד חזקת החפות עומדת לזכותו. המעצר נועד לאפשר ליחידה החוקרת לבצע פעולות חקירה שאינן ניתנות לביצוע כאשר החשוד משוחרר, תחת פיקוח שיפוטי המעוגן בחוק סדר הדין הפלילי.

בשלב הזה יש חשיבות רבה לליווי של עורך דין מעצרים, משום שדיון הארכת המעצר מתמקד בשאלות כמו קיומה של עילת מעצר, נחיצות המשך המעצר והאם ניתן להשיג את מטרת החקירה גם באמצעות שחרור בתנאים מגבילים.

לאחר מעצר החשוד, המשטרה רשאית להחזיק בו עד 24 שעות. לאחר מכן עליה להגיש בקשה להארכת מעצר ולהביאו בפני שופט, המוסמך להאריך את המעצר עד 7 ימים בכל פעם ועד 30 ימים בסך הכול, בכפוף לקיומה של עילת מעצר.

מעצר עד תום ההליכים

בעוד שמעצר ימים מתרחש בשלבים המוקדמים של החקירה, לעיתים עוד בטרם גובשה תשתית ראייתית מלאה, מעצר עד תום ההליכים נכנס לתוקפו עם הגשת כתב האישום ומלווה את הנאשם לאורך ניהול משפטו, בכפוף לעילת מעצר ולפוטנציאל הרשעה גבוה.

בניגוד למעצר עד תום ההליכים, הדורש "ראיות לכאורה" (פוטנציאל הרשעתי), בשלב מעצר הימים די בתשתית ראייתית ראשונית הקושרת את החשוד למעשה. עם זאת, ככל שחולפים הימים והמשטרה מבקשת להאריך את המעצר פעם אחר פעם, על עוצמת החשד הסביר להתחזק ולהתקרב לרף של ראיות לכאורה.

מהי עילת מעצר

עקרון היסוד המנחה את בתי המשפט הוא כי המעצר אינו "מקדמה" על חשבון העונש העתידי. מטרתו אינה להעניש את החשוד על מעשיו לכאורה, אלא לשרת תכליות מוגדרות בחוק. הדרישה בחוק לקיומה של עילת מעצר נועדה להבטיח שרשויות החקירה יעשו את עבודתם תוך מניעה וצמצום ככל הניתן של פגיעה בזכויות החשודים.

עילות מעצר מוכרות בחוק:

חשש מפני שיבוש הליכי משפט (דוגמת תיאום גרסאות או השפעה על עדים).

מניעת הימלטות מדין.

הגנה על ביטחון הציבור ו/או אדם ספציפי מפני מסוכנות הנשקפת מהחשוד.

למרות זאת, המציאות המשפטית מלמדת כי לעיתים נעשה שימוש במעצר כאמצעי לחץ פסיכולוגי על חשודים. הניתוק מהסביבה הטבעית והשהייה מאחורי סורג ובריח עשויים לשמש כלי בידי רשויות האכיפה בניסיון לחלץ הודאות או מידע.

תפקידו של עורך הדין הפלילי הוא לעמוד כחיץ בפני שימוש במעצר לצורך זה, ולוודא כי המעצר מוגבל אך ורק למקרים בהם קיימת עילת מעצר מובהקת ובהיעדר חלופה.

בחינת חוקיות המעצר.

ניתוח וערעור על התשתית הראייתית.

חתירה לחלופות מעצר המאפשרות להשיג את מטרות המעצר תוך פגיעה מינימלית בחירות: מעצר בית, צווי עיכוב ומניעה, ערבויות, פיקוח אלקטרוני.

ליווי סניגור לדיון הארכת מעצר

תפקידו של עורך הדין הפלילי בדיוני מעצר מתמקד במספר חזיתות:

חקירת נציג המשטרה

הסנגור משתמש בזכותו לחקור את הטוען המשטרתי כדי לחשוף חולשות בחשד הסביר, לבדוק אילו פעולות חקירה בוצעו ואילו נותרו, ולערער על הצורך במעצר לצורך ביצוען.

בחינת הדו"ח הסודי- בעוד שהסנגור אינו חשוף לתוכן הדו"ח הסודי המוגש לשופט, עליו להעלות שאלות שיאלצו את בית המשפט לבחון אם המשטרה אכן התקדמה בחקירה מאז הדיון הקודם. הצעת חלופת מעצר- חובתו של בית המשפט לבחון אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאים מגבילים. עורך הדין יציע חלופות כגון מעצר בית מלא, הרחקה ממעורבים, או פיקוח של ערבים צד ג', שיש בהם כדי לענות על החשש מפני שיבוש הליכי חקירה או מסוכנות.

עורך דין פלילי אינו רק מייצג בבית המשפט, והגנה משפטית מקצועית ויסודית נועדה ככל הניתן למנוע את המעמד ואת הגשת כתב האישום מלכתחילה, תוך הגנה על זכויותיו של החשוד.

