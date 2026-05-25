בניסיון להבין את מהלכיו של נשיא ארה"ב, ובעיקר לדעת האם יש בסיס לחשש במערכת המדינית והביטחונית לקראת אפשרות של הסכם עם איראן, שוחחנו עם יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, עו"ד מארק צל.

"השיטה של הנשיא היא תמיד להשאיר את הצד השני בבלבול. כך הוא היה כאיש עסקים וכך כנשיא, והוא מצליח בזה", אומר צל הסבור כי בעקבות התבטאויותיו השונות של הנשיא האמריקאי מוצאים האיראנים את עצמם במציאות נוראית וגם התגובות שלהם סותרות ומבולבלות, עמדת משמרות המהפכה סותרת את עמדת הנשיא וכו'.

"טראמפ אומר שיש לו תקווה שעכשיו האיראנים רציניים ושהם רוצים להגיע להסכם, אבל שהעניין החשוב ביותר הוא הנשק הגרעיני ושהאיראנים צריכים להעביר את האורניום המועשר. מיד לאחר מכן המשטר אומר שהם לא הסכימו לשום דבר ומכחישים הכול. זה הכול תרגיל", משוכנע צל המעיר כי בעיניו ההסכם כולו מיותר כיוון שהוא, כמו גם הנשיא טראמפ עצמו, יודע מול מי הוא מתנהל. "בכל הפסקת אש הם ינצלו את הזמן לבנות את הנשק מחדש כולל הנשק הגרעיני".

ועם זאת, אומר עו"ד צל, טראמפ מנסה לייצר מסגרת שבה במידה והאיראנים יפתיעו ויסכימו להסכם שכזה, יהיו בידיו מספר כלים אפקטיביים שבעזרתם יוכל לפקח על יישומו של ההסכם.

"האיראנים רוצים שארה"ב תסיר את המצור במפרץ הפרסי, כי זה מונע מהם לייצא את הנפט שלהם. הם קודחים ומייצרים נפט, אבל אין להם איפה לשים את זה וזה ממלא את המדינה ואת הים וכך נוצר אצלם אסון כלכלי וסביבתי. הם מפסידים בכל יום כחצי מיליארד דולר מאבדן הכנסות. למעשה, ארה"ב ממשיכה כעת את המלחמה עם איראן בצורה מאוד מועילה".

"האיראנים רוצים להסיר את המצור ואת הסנקציות ולשחרר את הנכסים שלהם שנאמדים במיליארדים ברחבי העולם. כעת הנכסים הללו מוקפאים בידי האמריקאים. טראמפ אומר שללא התקדמות בפועל ומימוש ההבטחות לגבי הנשק הגרעיני, לגבי הפרוקסים ולגבי הטילים הבליסטיים איראן לא תקבל גרוש מהנכסים שלה והוא לא יסיר את המצור". כל זה, אומר צל, לא היה בהסכם אובמה.

ובאשר לדאגה הישראלית סביב אפשרות ההסכם החלקי, אומר עו"ד צל כי יש לזכור שארה"ב מתואמת עם ישראל. "אנחנו לא שמחים ומרוצים מכל מה שהנשיא טראמפ חושב לעשות, אבל הם גלויים איתנו".

לדבריו, עלינו לזכור את משמעותם הקריטית של בחירות האמצע המתקרבות. כעת מחזיקה המפלגה הרפובליקנית ברוב של שני מושבים בסך הכול בבית הנבחרים, ואם יושג רוב דמוקרטי הרי שכל מה שיעשו הנציגים הדמוקרטים יהיה לסכל כל מהלך של טראמפ בהיבט התקציבי והמדיני, הן בארה"ב פנימה והן מול איראן. "זה יהיה אסון עבור הציבור האמריקאי", הוא משוכנע וקובע כי במציאות שכזו טראמפ יודע שהמצביע האמריקאי מצביע לפי הכיס וכעת המחירים רק עולים ועולים, וללא שיפור הכלכלה הוא עלול לאבד את הרוב.

"אין לטראמפ זמן בלי סוף. הוא צריך להביא את הסחורה לציבור האמריקאי בתוך כמה שבועות אם הוא רוצה לנצח בנובמבר. יש כאן מירוץ נגד השעון". כל זאת לעומת הצד האיראני הסבור שבידיו כל הזמן שבעולם ובכוחם לעכב את המהלכים לעוד כמה חודשים, אך "הבעיה היא שהם לא מכירים את טראמפ. בארה"ב אמנם יש בחירות אבל טראמפ אומר שהוא לא לחוץ. להם השעון הכלכלי מתקתק עם הנפט שמצטבר אצלם. היעד של טראמפ הוא שלא יהיה להם נשק גרעיני".

על התפקוד של טראמפ בתנאי לחץ, אומר צל כי "בעורקים של טראמפ יש מים קפואים ולא דם. אני סומך עליו. צריך לזכור מה שהוא עשה עבורנו, גם אם זה היה בגלל אינטרס אמריקאי. מעולם בהיסטוריה לא היה המצב של ישראל כמו שהוא היום, וזה בזכות הפעילות של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. לכן אני אופטימי. צריך להיות עירני, אבל לא להיכנס לפאניקה ולא להיבהל. מצבנו באזור טוב וטראמפ מנהל את זה כמו משחק שחמט בארבע ממדים. זה לא רק נגד איראן ועניין של נפט, אלא גם עניין של סין, של המדינות הערביות, של המזון, היחסים עם אירופה ואוקראינה והכול ארוז באותה חבילה. טראמפ מנהל את זה בגאונות", הוא משוכנע.

עוד מציין צל כי בידי ישראל וארה"ב קלפים משמעותיים הרבה יותר מאלה שבידי האיראנים, כולל האמצעים שיש לישראל בתוך איראן ונועדו לסייע ביום שבו תשעים מיליון אזרחים יחליטו לקום על המשטר המדכא אותם. כעת ההתקוממות הפנימית שם הולכת וגוברת וגם היא מוסיפה לחץ על המשטר, אנשיו ושלוחיו.