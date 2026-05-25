הנשיא הרצוג בביקור בבני עקיבא גרגורי באדו, מקליט: אבנר דביר

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר (שני) בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג בבני ברק.

תחילה הסיר הנשיא יחד עם ראש הישיבה, הרב יעקב גיטלמן, וראש העיר חנוך זייברט, את הלוט לזכרו של סבו של הנשיא, הרב יצחק אייזיק הלוי זצ"ל, שעל שמו קרויה הישיבה.

לאחר מכן המשיך לשיח עם תלמידי הישיבה. במסגרת השיח התייחס הנשיא לפילוג בעם ולעשייתו בנושא ואמר: "זאת השליחות הכי גדולה שיש לי ושאני נושא עימי. העם שלנו, אם מספיק לקרוא בתנ"ך, שואף לאחדות, אבל זה לא תמיד הדבר שמאפיין את עמנו".

"אתה רואה עד כמה היו מחלוקות קשות בעם ישראל, ומה שהביא את שונאינו היו המחלוקות הללו. מה שהביא את הפילוג ואת חורבן הבית פעם אחר פעם היו המחלוקות הללו. ואני מוטרד ומודאג מהן מאוד, ומתעסק בכך מבוקר עד לילה", אמר הרצוג.

הנשיא הוסיף: "אני בא ממערכת פוליטית. אני מבין שיש ויכוחים במערכת פוליטית, בוודאי באתגר הריבונות אחרי אלפיים שנה. אני תובע ודורש מכולם לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים, לכבד את האחר ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ומה לומר".

"כולם באים עם מטען, וכל קבוצה חושבת שהיא המיעוט המקופח ביותר", המשיך הרצוג בנאום. "לכולם קשה, וכולם חושבים שכל האחרים מקבלים העדפה ולא הם. ואני תובע מכולם לנהוג קודם כול בכבוד, בנימוס, באיפוק ובאחריות. כי המחירים הם עצומים".

הוא חתם את דבריו ואמר: "לא שלחנו את הבנים לחזית, והעם לא נמצא תחת מתקפה כדי שנקרע ונהרס מבפנים - כי זה מה שאויבינו רוצים. ובאמת לא אכפת להם מה הדעות של מי שהם קמים עליו לכלותו. זה האתגר העצום ביותר שאני עוסק בו".

לאחר מכן, ביקר הנשיא במרכז חזון איש, מרכז שנבנה בליבה של העיר בני ברק המספר באריכות את כל סיפורו מלידתו ועד פטירתו של החזון איש.

צילום: מעיין טואף/לע״מ

