במעמד נשיא המדינה ושר המורשת, הרב עמיחי אליהו, השיק משרד המורשת את בית המורשת הראשון בציבור החרדי, בית מורשת החזון איש והרב קרליץ.

לאחר קביעת המזוזה מציין התייחס השר אליהו גם לדבריו של נשיא המדינה אודות ה"התבהמות" בקרב ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.

לדבריו, הדברים פגעו בו באופן אישי, והוא אף ציין זאת באוזני הנשיא. "קצת נפגעתי אמש מדבריו של הנשיא שדיבר על ההתבהמות. אני רוצה לומר שכאשר אתה מסתכל בעין שלילית על אנשים, אתה לא מוצא את העומק שלהם. כשאנחנו מדברים על אנשים שגדלים בהתנחלויות, אלו אנשים שמחברים את הרב קרליץ עם בן גוריון, אנשים שמחברים תורה עם עבודה, תורה עם אהבת ארץ ישראל, והשליחות שלנו נמצאת בדיוק בנקודה הזו, לחבר את הערכים, לחבר את בתי המדרש, את בית המדרש שבו לומדים תורה עם בתי המדרש שבהם עובדים באדמה, חיילים שהם גם אנשי תורה וגם אנשי לחימה".

"אני מכבד מאוד את מוסד הנשיאות, אבל יחד עם זה אמרתי לנשיא שאני פגוע מדבריו", אמר השר והוסיף כי "הרוח הגדולה של העם היהודי היא זו שתנצח".

מלשכת השר אליהו נמסר כי השניים התכתבו לאחר המפגש בבני ברק והתנהל שיח מכבד בעניין.