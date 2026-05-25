ימים אחרונים לקראת מופע הצדעה למד"א, 'חסידות בקלאס 2026', פגשנו מאחורי הקלעים את האנשים שמאחורי האירוע, וגם להם קשה להסתיר את ההתרגשות לקראת הפקת הענק.

המנהל המוזיקלי והמנצח של המופע, יובל סטופל, מספר: "זה מרגש כל פעם מחדש. לא משנה כמה פעמים עשיתי את בריכת הסולטן, מקום שהוא כמעט כמו בית בשבילי, ובכל זאת בכל פעם שאני עולה לבמה זה מרגש בטירוף", הוא אומר ומציין את ייחודו של המופע המשלב חסידות וקלאס כפשוטם של דברים, "השילוב הזה קצת חדש לי".

לרכישת כרטיסים באתר "טיק-צ'אק"

יצחק ראשי מספר על החזרות האחרונות לקראת אירוע הענק שנמצא כרגע "כפסע מסולד אאוט", כלשונו. והוא מציין לא מעט הפתעות שצפויות לעלות על הבימה, החל מהשמות הגדולים ובהם עידן עמדי, אברהם פריד, ישי ריבו ואחרים.

"המופע הזה תמיד מרגש אותי עבור אותם מלאכים בלבן, אותם 36,000 מתנדבים במגן דוד אדום ובכל רגע נתון עוזבים את העבודה ואת החיים שלהם בשביל להציל חיים, בכל רגע נתון בכל הארץ. אליהם מצטרפים 3000 עובדים מסורים ומקצועיים יומם וליל. כמי שגם חייו ניצלו כי לפני כשנתיים אני חייב חוב אישי לאותם מלאכים בלבן. אני רואה זכות גדולה לעבוד עם אותם אנשים על המופע הגדול שכל הכנסותיו למגן דוד אדום", אומר ראשי.

לרכישת כרטיסים באתר "טיק-צ'אק"

סטופל מתייחס לייחודו האמנותי של המופע שאינו הופעה של אברהם פריד, ישי ריבו או עידן עמדי, הלפגוט או אחרים, אלא "שילוב של עולמות מיוחדים. כל מי ששומע את הזמרים האלה במופעים אחרים מקבל פה משהו אחר לגמרי. את השירים שתשמעו ואת הביצועים שתשמעו לא שמעתם מעולם, חלקם משום שהם קצת מורכבים ואולי מאתגרים, אבל אנחנו לא מפחדים מאתגרים, להפך. אנחנו מאתגרים את עצמנו בכל פעם מחדש וברוך השם יש לנו גם סיעתא דשמיא להצליח באתגרים הללו".

ראשי מוסיף ומציין את הפקת הענק הכוללת מאות שותפים, החל מהכותבים, המעבדים, הטכנאים, אנשי הסאונד והתאורה, נהגים, נגנים, ובעיניו זו זכות של ממש להפיק אירוע שמפרנס מאות משפחות.

לרבים שרכשו כרטיסים ולמי שעוד יצליחו לרכוש כרטיסים ברגע האחרון ממליץ יצחק ראשי לא לפספס את פתיחת האירוע ש"תהיה מאוד מרשימה וחבל לפספס את זה". סטופל מצידו מספר כי כמי שהתנדב בעבר במד"א הוא חש בבית ובמשפחה באירוע, מעבר לכבוד הגדול שבהפקת אירוע הצדעה שכזה. "זה כבוד גדול, זה מיוחד וזה שונה, ואני חייב להוסיף קרדיט גדול להפקה הזו שנותנת לי לחלום בגדול. אני יכול תמיד לחלום, אבל לרוב לא יכול לבצע את החלומות הגדולים, וכאן יש לי אפשרות. השמיים הם הגבול".