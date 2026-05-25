סמל נהוראי לייזר, תושב אילת בן 19, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון הובא הערב (שני) למנוחות בבית העלמין בעירו. נהוראי הותיר אחריו הורים ושני אחים. את הממשלה מייצג בהלוויה השר אופיר סופר.

אימו של נהוראי ספדה לו בדמעות. "נהוראי שלי, חיים של אימא, ילד מוצלח, ילד עם ערכים - אני אשמה בהכול. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. זה נגד חוקי הטבע, איפה זה נשמע שילד בן 19 ואימא צריכה לקבור את הבן שלה? שלחתי אותך בריא ושלם והחזירו אותך בארון. תראה את כל החברים, כל החברים שלך פה יחד איתך ומקיפים אותך. הם באים לבקר אותנו בימי שישי כשאתה לא פה. אני לא יודעת מה אני אעשה ומאיפה הכוחות. אלוהים תן לי כוחות".

האם הוסיפה "אני ידעתי שהולך לקרות לך משהו וגם אתה ידעת. למה נכנסת? אנחנו נישאר מאוחדים. אף אחד לא יישכח אותך. כל מי שקיבל משהו ממך - ימשיך אותך בגאווה. לכל החברים שלך בהנדסה קרבית, תחזרו הביתה בשלום למשפחות שלכם בבקשה. לנצח נאהב אותך".

תבל, חברתו של נהוראי, נפרדה "היית האדם הכי טוב שהכרתי. הוא האדם הכי טוב בעולם, העיניים שלו אומרות את זה. הוא אהב ללא תנאי את כולם. לא רק אותי ואת המשפחה, אלא את החברים שלו - כולם.

מבפנים ידעתי, הרגשתי שיקרה משהו. גם הוא ידע. אני אבקר את כל המשפחה שלו עכשיו לבד. הוא יהיה איתי, אבל לא פיזית. תמיד אמרתי לו - אתה תהיה האחד שלי. חיכיתי לשחרור שלו, שנעבור לגור ביחד", הוסיפה.

מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן אתמול סמוך לשעה 16:00, לעבר האזור בכפר דבל שבו שהו לוחמי חטיבה 401 הפועלים תחת אוגדה 146 בדרום לבנון. הרחפן פגע בנמר"ה שבו היה הכוח.

23 לוחמים נפלו מאז חידוש המערכה בצפון לפני כשלושה חודשים, עם פרוץ מבצע "שאגת הארי", עשרה מהם אחרי שהוכרזה הפסקת אש. מתחילת המלחמה פורסמו שמותיהם של 947 חללי צה"ל, בהם 473 לוחמים שנפלו בקרבות ברצועת עזה ו-71 לוחמים שנפלו בקרבות בדרום לבנון.

ראש העיר אילת אלי לנקרי שיתף: "קיבלנו בכאב גדול את הבשורה המרה. נהוראי היה מנהיג בתנועות הנוער בעיר. צעיר ערכי שבחר להתנדב לשנת שירות לפני גיוסו, והמשיך לשירות קרבי משמעותי, מתוך שליחות עמוקה ואהבת האדם והארץ. נהוראי הותיר אחריו חלל ענק. משפחה אהובה, קרובים, חברים ועיר שלמה המומה".

במוצאי שבת הותר לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נפל ביום שישי בצהריים מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית שבגבול לבנון. בשבוע שעבר נפל רב-סרן (במיל') איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, מירי של מחבל חיזבאללה שיצא מכנסייה בכפר הלבנוני קוזח. ספיר נפצע אנוש, וכוחות רפואה שהעניקו לו טיפול רפואי ראשוני נאלצו לקבוע את מותו בשטח.