בפרק הארבעים וחמישה של ה'פיוטאקסט' - פודקאסט הפיוט והמקאם של ערוץ 7, מארח עוזיאל סבתו את הפייטן והחוקר חי קורקוס לשיחה על 'הקצב הרוקד' של השירה האנדלוסית. הפרק נע בין זיכרונות ילדות בבית הכנסת של רבי דוד אבוחצירא שבנהריה - שם גדל קורקוס לצד אביו החזן ואל מול מאות מתפללים - לבין ניתוח מוזיקלי מעמיק של מבנה הנובה והמקצבים המרוקאיים הקלאסיים.

קורקוס מדגים בתיפוף על השולחן ובנגינה ב'רעשן האנדלוסי' - ה'טאר' - את המעבר בין מקצבי ה'בסיט' הפשוטים ל'אינסראף' המורכב, כאשר כל נובה מחולקת לחמישה מקצבים וכל מקצב בנוי משלושה מקטעים שתמיד מסתיימים ב'אינסראף', ומסביר מדוע בבתי הכנסת אבד לעתים הקצב המקורי.

השיחה נוגעת בחשיבותו של הדיוק - "כל המסלסל גורע" - ובכוחה של מסורת 'שיר ידידות' לעבור מדור לדור. משיעורים אצל רבי חיים ביטון ועד להופעות מרגשות מול אלפי מוסלמים במרוקו, קורקוס משתף במסע מוזיקלי שבוחן איך שומרים על דופק השירה האנדלוסית בחיים, גם במציאות המוזיקלית של היום.

ומה לגבי היחסים עם בני דודנו המרוקאים? "מרוקאים שרואים יהודים שמבצעים את השירה שלהם פה בישראל בצורה מדויקת - מתרגשים ומתפעלים מהתופעה".

'אור לגויים' - גרסת האנדלוסית.