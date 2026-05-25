למעלה מ-150 נהגי החברה לפיתוח שומרון, החברה הגדולה בישראל להפעלת רכבים ממוגני ירי, קיימו את הכנס השנתי שלהם ביישוב שא-נור המתחדש.

במהלך האירוע, הכריזו ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ויו"ר החברה, אליסף פרשן, כי החל מהשנה הבאה תחל החברה להפעיל שירותי הסעות נרחבים ליישובים החדשים שיוקמו בצפון השומרון, וזאת בנוסף לשירותים הניתנים כיום בחומש ובשא-נור.

זאת לאחר שראש מועצת שומרון הודיע על הקמת 18 ישובים חדשים בצפון השומרון, בהם 4 הישובים שנעקרו בהתנתקות, ולאחר שמועצת שומרון החלה במהלך ענק לגיוס משפחות שיתגוררו ב 18 הישובים החדשים בצפון השומרון.

נוכחותם של הנהגים הוותיקים, שזוכרים את הנסיעות בציר צפון השומרון עוד לפני תוכנית ההתנתקות, עוררה התרגשות רבה. רגע מרגש במיוחד נרשם סביב סיפורו של משה שוסטר, נהג ותיק בחברה ותושב שא-נור לשעבר, שחזר להסיע את הדור החדש של ילדי היישוב באותן דרכים שבהן נסע בעבר.

ראש המועצה בירך את הנהגים ואמר: "המעמד הזה כאן הוא צדק היסטורי. הצדק הזה לא נעשה במחשך, אלא בצורה ממלכתית על ידי מדינת ישראל, בשיתוף כל גופי המדינה ובתיאום מלא עם צה"ל ומערכת הביטחון".

יו"ר החברה לפיתוח שומרון, אליסף פרשן, ציין כי "היום הזה מרגש במיוחד. לקיים את הטקס דווקא כאן בשאנור, ולהוביל צעד היסטורי וחשוב של הקמת שירותי הסעות בכלל יישובי צפון השומרון, זוהי סגירת מעגל היסטורית. החברה לפיתוח שומרון הינה חלק בלתי נפרד מהסיפור הציוני ביהודה ושומרון, ואנו גאים להיות חלק מכתיבת ההיסטוריה מחדש".

מנכ"ל החברה, רובי טלמן, סיכם את האירוע, הציג את היערכות החברה והודה לנהגים על עמידתם האיתנה: "החברה נערכת במרץ בכדי לספק לתושבי היישובים החדשים בצפון השומרון שירותי הסעות ברמה הגבוהה ביותר. נהגי החברה מוכיחים בכל יום את המסירות שלהם. גם בתקופות ביטחוניות לא פשוטות ובאזורים מורכבים, הם אלו שמבטיחים את השגרה של ילדי השומרון. אתם הלב הפועם של האזור הזה".

כחלק מההיערכות המאסיבית בשטח, החברה מבצעת בימים אלו רכש של אוטובוסים ומיניבוסים חדשים ממוגני ירי, ומגייסת נהגים חדשים מקרב תושבי האזור.

במקביל, החברה פועלת בשיתוף רשות ההסעות של המועצה להכשרת תחנות נוסעים ביישובים החדשים, בוחנת את צירי התנועה ומכשירה אותם לטובת רכבי ההסעות השונים. בנוסף, החברה לפיתוח שומרון תיקח חלק משמעותי בביצוע עבודות התשתית והפיתוח של היישובים עצמם.