נער בן 17, בעל צרכים מיוחדים, נפצע הערב (שני) באורח אנוש כשנפל מקומה שישית בבניין מגורים באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מהמשטרה נמסר "לפני זמן קצר התקבל דיווח על קטין שנפל מגובה בבניין מגורים בעיר אשקלון. כוחות משטרה וצוותי רפואה הגיעו למקום, והקטין פונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו".

במשטרה חוקרים את נסיבות האירוע אך הדגישו כי אין חשד לפלילים.

פרמדיק מד"א דביר מלול, שהגיע לזירה, סיפר: "ראינו את הנער שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי".