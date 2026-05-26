מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) מברכת על הסכמת מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד להקים רשימה ערבית משותפת, שתהיה בבחינת חיבור פוליטי "טכני" לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

בהצהרה המשותפת לשלוש המפלגות נאמר כי ההסכמה על התמודדות בבחירות ברשימה משותפת נועדה להביא להעלאת שיעור ההצבעה הערבי, להגדיל את הייצוג הערבי בכנסת ולהפיל את ממשלת הימין "הפשיסטית".

בהודעה שפרסמה ציינה רע"מ, המייצגת בכנסת את התנועה האסלאמית - הפלג הדרומי, כי הרשימה המשותפת חיונית כדי למנוע אובדן של קולות ערבים, כפי שקרה בבחירות הקודמות.

רע"מ הביעה נכונות לחתום על הסכם להקמת רשימה משותפת "טכנית", שפירושו שכל מפלגה שומרת על דרכה הפוליטית הייחודית, ללא כל מחויבות כלפי המפלגות האחרות.

בהקשר זה הדגישה רע"מ כי כל סעיף המטיל תנאים מחייבים על אחת המפלגות ירוקן את הרעיון הטכני מתוכנו ויהפוך את הרשימה המשותפת, ולכך היא מתנגדת.

לדברי רע"מ, החברות ברשימה המשותפת אינה צריכה למנוע ממנה להצטרף לקואליציה, ולכל מפלגה תהיה החירות לנהוג על פי מצעה ועקרונותיה. לטענתה, הרשימה המשותפת היא אמצעי להגדיל את הייצוג הערבי בכנסת, לסכל את ממשלת הימין ולהחליש אותה, מבלי לכפות אג'נדות מפלגתיות של מפלגה אחת על האחרות.

הרשימה המשותפת, ציינה רע"מ, צריכה לפתוח את הדלת לאפשרות שמפלגה ערבית תיכנס לקואליציה ממשלתית, ובכך לבטא, לטענתה, את רצונם של יותר מ־75% מבני החברה הערבית.