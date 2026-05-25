האטה בשיחות בין ארה"ב ואיראן על רקע מחלוקות מהותיות בין הצדדים. בחדשו 12 דווח כי האיראנים מוכנים להתחייב שלא לפתח נשק גרעיני - אך האמריקנים לא סומכים על ההתחייבות.

בארה"ב מציעים לאיראנים אחת משלוש אפשריות: למכור להם את האוראניום המועשר, להעביר את החומר למדינת צד שלישי או לדלל את החומר.

בנושא פתיחת מיצרי הורמוז לגבי הורמוז איראן מוכנה לניהול איראני בלבד ולא לשום אפשרות אחרת שמציעים האמריקנים.

עם זאת בין הצדדים יש הסכמה שלבנון תיכלל בהסכם עם איראן.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח מוקדם יותר כי ארצות הברית רוצה התחייבויות ברורות מאיראן ביחס לתוכנית הגרעין שלה, בעוד הנושאים ונותנים מצד איראן לוחצים על הקלות בעיצומים והפשרת נכסים. עוד דווח כי בוושינגטון חוששים שאיראן תמרח את עניין הגרעין לאחר שתקבל הקלה מסוימת באמצעות העסקה.

מוקדם יותר היום קרא טראמפ להרחבת הסכמי אברהם לאחר סיום המלחמה עם איראן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth כתב כי המשא ומתן עם טהראן "מתקדם יפה", ואישר כי ערך סבב שיחות במהלך סוף השבוע עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין. "הצהרתי כי לאחר כל העבודה שעשתה ארצות הברית, צריך להיות חובה שכל המדינות הללו יחתמו על הסכמי אברהם".

בפוסט אישר טראמפ את קיום השיחות, וציין כי הוא מצפה קודם כול לחתימה מיידית של סעודיה וקטר. הוא הוסיף כי מדינות שלא יצטרפו למהלך יפגינו בכך "כוונה רעה" ויוצאו מההסכם הרחב.