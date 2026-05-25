בתיעוד מטריד שחיזבאללה פרסם אחר הצהריים, נראה בפעם הראשונה שימוש ברחפן נפץ FPV שעליו הורכבה מצלמה תרמית - ולמעשה, עדות ראשונה לכך שחיזבאללה מסוגל לבצע מתקפות נגד כוחות צה"ל גם בשעות הלילה.

בכאן חדשות נחשף כי התיעוד נלקח מאירוע שהתרחש בשעה 21:40 באזור הכפר ראס אל- ביאדה, בגזרה המערבית בדרום לבנון, במהלכו נפצעו שני לוחמים באורח בינוני וקל.

עד היום, חיזבאללה השתמש ברחפני נפץ בשעות היום בלבד, ובצה"ל התאימו את הפעילות המבצעית לחושך - ולמרות שהיה ברור שמדובר בעניין של זמן, נראה שחיזבאללה הכניס אמצעי חדש למערכה.

ביממה האחרונה, ערץ אל -מנאר הלבנוני, פרסם תיעוד של רחפן עם מצלמה תרמית שנלקח משריפת יער בקולורדו בארה"ב מלפני 6 שנים.

בצה"ל אמרו שטרם נמצאו עדויות לשימוש של חיזבאללה עם רחפנים בלילה.