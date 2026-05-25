לא רוצים מהגרים ומתנגדים לארדואן. מפלגת הימין הקיצוני "החזית העממית הלאומית" רשמה הישג יוצא דופן והתחזקה משמעותית בבחירות לפרלמנט בקפריסין.

על פי תוצאות כמעט סופיות של הבחירות שהתקיימו ביום ראשון, הכפילה המפלגה את כוחה וזכתה ב-11 אחוזים מהקולות, לעומת 6.8 אחוזים בבחירות הקודמות בשנת 2021. בכך תהפוך המפלגה לשלישית בגודלה בפרלמנט בקפריסין.

המפלגה הוקמה בשנת 2008 כתנועה חוץ-פרלמנטרית והפכה למפלגה בשנת 2011. הוא הוקמה בהשראת מפלגת הימין הקיצוני והניאו נאצית "השחר הזהוב" ביוון. ראשי המפלגה מתגגדים לכניסת מהגרים לקפריסין ונחשבים למתנגדים חריפים של טורקיה והנשיא ארדואן.

הבחירות נערכו בצל מחאה ציבורית חריפה על יוקר המחיה והשחיתות בקפריסין, מה שהוביל לראשונה לכניסתה לפרלמנט של מפלגה חדשה בשם "דמוקרטיה ישירה בקפריסין" שחרתה על דגלה מלחמה בשחיתות. בעקבות התוצאות עשויה מפלגת "החזית העממית הלאומית" להפוך לגורם משפיע במדיניות החוץ של קפריסין, להקשחת מדיניות הכניסה של מהגרים ולהחרפת המדיניות מול טורקיה.

נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, ספג מכה קשה בבחירות, כאשר שלוש מפלגות מרכז שתמכו בו רשמו ירידה משמעותית בכוחן.