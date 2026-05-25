איש העסקים מאשדוד צחי אבו רכש 50 דירות בעסקה אחת בירושלים, תמורת 156 מיליון שקלים.

הדירות נמצאות בפרויקט 'רפא טריפל' בשכונת רוממה, שאותו בונה חברת 'בינגו נדל"ן' של היזם דוד ברין.

מחיר הדירה הממוצע עומד על כ-3.1 מיליון שקלים, במחיר של כ-60,000 שקלים למטר רבוע. הדירות מיועדות בעיקר לזוגות צעירים.

העסקה בולטת בתקופה שבה שוק הנדל"ן נמצא בהאטה בגלל הריבית הגבוהה והקושי של קונים פרטיים להשלים עסקאות. בתקופה כזו, רכישה של עשרות דירות בבת אחת נחשבת לעסקה חריגה.

אבו, שבבעלותו קרן השקעות נדל"ן, רכש בסוף 2025 גם 40 דירות במגדלי דה וינצ'י בתל אביב שנפגעו מטיל איראני, במחיר של 61.5 מיליון שקלים.

את העסקה בירושלים ניהלו מצד 'בינגו נדל"ן' המנהלים משה ברין וחיים לפה, ומצד קבוצת אבו המנכ"לית חיה קינד.

דוד ברין אמר: "ביצוע עסקה בסדר גודל כזה בימים אלו מוכיח שפרויקטים איכותיים שומרים על הביקוש שלהם. אנו גאים לחתום על העסקה עם צחי אבו".

צחי אבו אמר: "אנחנו מאמינים בשוק הירושלמי. הפרויקט מציג סטנדרט גבוה, והמיקום בלב ירושלים הופך אותו לנכס אסטרטגי".