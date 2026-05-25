חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר העלו היום בישיבת הסיעה דרישה להתנות כל הצבעה במליאת הכנסת עם הקואליציה בקידום חקיקה המיטיבה עם הציבור החרדי באופן מיידי.

בעקבות כך סוכם בישיבת הסיעה כי בתמורה לתמיכה בהעברת סמכויות שר הפנים, שנמצא על סדר היום, תדרוש הסיעה לאשר השבוע בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם אייכלר.

הקואליציה סירבה להתחייב על כך באופן מיידי, ובעקבות זאת חברי הכנסת של יהדות התורה החרימו את ההצבעה על העברת הסמכויות.

הסיעה הודיעה כי תשקול צעדים נוספים מול הקואליציה אם הדרישה לא תיענה.

עוד הוחלט בסיעת יהדות התורה כי בהמשך תדרוש לקדם גם את פסקת ההתגברות וחוקים נוספים שנועדו להקל מנטל הסנקציות על תלמידי ישיבות ולסייע בהסדרת מעמדם.

במקביל, נשיאות הכנסת אישרה בקשה של פרוש להעלות על סדר היום דיון בנושא שלילת זכאות "דירה בהנחה" מתלמידי ישיבות.

לבקשה הצטרפו ח"כים מ-7 סיעות: הליכוד, ש"ס, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, הימין הממלכתי ונעם.

פרוש אמר: "אנו נמצאים בימים קשים של גזירות על עולם התורה ועלינו לפעול בכל דרך אפשרית. בכוונתי להשתמש בכל כלי פרלמנטרי שעומד לרשותי".