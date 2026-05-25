ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון ובו התייחס להמשך המערכה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הדגיש נתניהו.

הוא הוסיף "נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. אנחנו צריכים להגביר את המכות והעוצמה. נכה אותם שוק על ירך".

מוקדם יותר שיגר מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, מסר תקיף וחד-משמעי לעבר הנהגת חיזבאללה, והבהיר כי צה"ל לא יאפשר עוד את המשך הפגיעה ביישובי העורף הישראלי.

דבריו של אלוף הפיקוד נאמרו במהלך עצרת חטיבת הגולן (474), על רקע התגברות שיגורי הכטב"מים ורחפני הנפץ לעבר הגליל והגולן בימים האחרונים.

מילוא שלח רמז עבה לגבי המשך אופי הפעילות ההתקפית של הפיקוד בלבנון. "פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשגרה", הצהיר.

"אנחנו לא נכיל ירי על העורף. פיקוד הצפון נמצא במלחמה. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל על הדעת", הוסיף מילוא.

דבריו נאמרו זמן קצר לאחר שמספר רחפנים פגעו בנקודות שונות באזור הצפון. אחד מהם התפוצץ ליד תחנת הסעה של ילדים בכביש הראשי של הישוב שומרה, לא היו נפגעים.

בהמשך פרצה שריפה בשטח פתוח בלב חורש בראש הנקרה לאחר התפוצצות רחפן נפץ. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות.